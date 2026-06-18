حزب الاتحاد: كلمة الرئيس السيسي في قمة السبع تجسد دور مصر التاريخي في دعم قضايا المنطقة

أكد محمد سيف، نائب رئيس حزب الاتحاد، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى تعكس المكانة المتزايدة التي تحظى بها مصر على الساحة الدولية، مشيرًا إلى أن كلمة الرئيس أمام القادة المشاركين حملت رسائل واضحة حول ثوابت الدولة المصرية تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

وقال سيف إن الرئيس السيسي أكد خلال كلمته أن مصر ستظل داعمًا رئيسيًا للسلام والاستقرار، ومتمسكة بمواقفها التاريخية في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والعمل من أجل إنهاء الأزمات عبر الحلول السياسية بما يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف نائب رئيس حزب الاتحاد أن الطرح المصري في المحافل الدولية دائمًا ما يعبر عن رؤية متوازنة تجمع بين حماية الأمن القومي ودعم قضايا الشعوب، موضحًا أن القضية الفلسطينية تأتي في مقدمة أولويات التحرك المصري باعتبارها قضية مركزية تمثل جوهر الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن مشاركة الرئيس السيسي في القمة تمثل منصة مهمة لعرض رؤية مصر تجاه التحديات التي تواجه العالم، خاصة الأزمات الاقتصادية، وأمن الطاقة والغذاء، وقضايا التنمية، إلى جانب نقل صوت القارة الأفريقية والدفاع عن مصالح الدول النامية.

وأوضح سيف أن مصر أثبتت خلال السنوات الماضية أنها صوت إقليمي مؤثر وشريك مسؤول في التعامل مع الأزمات، من خلال دورها في دعم جهود التهدئة ووقف التصعيد، واستضافة ودعم المبادرات التي تستهدف تحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد أن تبني مصر لقضايا القارة الأفريقية داخل المحافل الدولية يعكس امتداد دورها التاريخي ومسؤوليتها تجاه محيطها الإقليمي، خاصة فيما يتعلق بتحقيق التنمية العادلة، وتعزيز التعاون الدولي، وتوفير فرص أكبر للدول النامية.

وأكد أن حضور الرئيس السيسي في قمة السبع وكلمته أمام القادة يمثلان تأكيدًا جديدًا على أن مصر تمتلك رؤية واضحة ودورًا فاعلًا في صياغة مستقبل المنطقة، والدفاع عن قضاياها العادلة في مختلف المحافل الدولية.