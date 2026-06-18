اليوم.. طلاب الأدبي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان التاريخ

يؤدي طلاب القسم الأدبي بـ الثانوية الأزهرية امتحان مادة التاريخ، صباح اليوم الخميس، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وسط استعدادات مكثفة وإجراءات تنظيمية متكاملة لضمان انتظام سير الامتحانات داخل اللجان على مستوى الجمهورية.

امتحانات الثانوية الأزهرية

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 163,677 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، موزعين على 581 لجنة امتحانية، ويبلغ طلاب القسم العلمي 81,311 طالبا وطالبة، البنين 41,468 طالبا والفتيات 39,843 طالبة، بينما يبلغ طلاب القسم الأدبي 82,366، البنين 45,633 طالبا، والفتيات 36,733 طالبة.

وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى الأربعاء 8 يوليو، بينما تمتد امتحانات القسم الأدبي حتى الخميس 9 يوليو، كما يبلغ إجمالي عدد طلاب ذوي الهمم المتقدمين للامتحانات (246) طالبا وطالبة، بواقع (167) من البنين و(79) من الفتيات.

ضوابط الامتحانات في الثانوية الأزهرية

وأصدر قطاع المعاهد الأزهرية تعليمات خاصة بالطلاب تصور وتعلق في أماكن تجمع الطلاب وفي الحجرات:

يحظر على الطلاب اصطحاب التليفون المحمول وسماعات البلوتوث أو النظارات الحديثة التي تستخدم للاتصال بهذه الأجهزة أو كتب أو مذكرات أو أي أوراق تخص المادة في اللجنة أثناء انعقاد الامتحانات.

ينبه على الطلاب الإجابة بالقلم ذي المداد الأزرق فقط، ويحظر استخدام أي قلم بلون آخر عدا الرصاص في المسودات فقط.

ينبه على الطلاب كتابة بياناتهم على القسيمة الملصقة (السلبس) بورقة الإجابة بخط واضح قبل الشروع في الإجابة.

ينبه على الطلاب قبل كتابة بياناتهم وقبل الإجابة مراجعة جميع الأسئلة والتأكد من ظهورها ، وأن أوراق البوكليت كاملة ولا توجد فقرة من سؤال مشطوفة غير واضحة أو ناقصة، وفي حالة وجود ذلك العيب يتم استبدال كراسة البوكليت قبل البدء في الإجابة، وفي حالة اكتشاف ذلك بعد مرور نصف الوقت يتم عمل مذكرة وإرفاقها مع ورقة الإجابة.

ينبه على الطلاب عدم كتابة أسمائهم أو أرقام جلوسهم أو عمل أي علامة داخل كراسة الإجابة يستدل منها على شخصياتهم أو ترك أي متعلقات داخل ورقة الإجابة.