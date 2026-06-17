أزهر مطروح: لا شكاوى من امتحانات الثانوية الأزهرية

اختتم طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، فعاليات الأسبوع الثاني من ماراثون الامتحانات، حيث أدوا امتحان مادة «الفقه»، وسط حالة من الاستقرار والانضباط التي شهدتها كافة اللجان الامتحانية بنطاق المنطقة.

تفقد اللجان

أجرى الشيخ عطية سالم، رئيس منطقة مطروح الأزهرية، جولة تفقدية بلجنتي «بنين- فتيات» مطروح؛ للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، وتوافر كافة الأجواء المهيأة للطلاب لأداء امتحاناتهم بكل يسر وسهولة.

ورافق رئيس منطقة مطروح الأزهرية خلال الجولة وفد من الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، ضم كلاً من أحمد ذكي، وعبد الرحمن عبد ربه.

وقد تابع الوفد سير العمل داخل اللجان، مؤكدين على ضرورة الالتزام الكامل بكافة الضوابط والتعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، مشيدين في الوقت ذاته بجهود المنطقة في تأمين اللجان وتوفير الرعاية الكاملة للطلاب.

وعلى صعيد متصل، قام الشيخ عبد الرزاق الباجوري، مدير عام الإدارة العامة لشؤون التعليم بالمنطقة، بتفقد أعمال الامتحانات بلجنة «الضبعة المشتركة»؛ حيث وقف على مدى انضباط اللجنة، والتأكد من توافر كافة الاحتياجات الضرورية لضمان سير الامتحانات وفق الضوابط المنظمة، معرباً عن تقديره لحسن التنظيم وسير العملية الامتحانية بانتظام.