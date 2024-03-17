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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل بيض عيون مخبوز في الفرن وطاجن فول

طريقة عمل بيض عيون
طريقة عمل بيض عيون مخبوزفي الفرن

تقدم الشيف سارة الحافظ طريقة عمل بيض عيون مخبوزفي الفرن وطاجن فول، إليك الطريقة:

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المكونات لعمل بيض عيون مخبوز في الفرن

بيض
زبدة
ملح وفلفل حسب الذوق


الخطوات لعمل بيض عيون مخبوز في الفرن

قم بتسخين الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية.
ضع قليلاً من الزبدة في كل وعاء فرن مقاوم للحرارة.
قم بكسر بيضة وانقلها برفق إلى الوعاء دون أن تكسر الصفار.
كرر الخطوة السابقة لباقي البيض.
رش الملح والفلفل فوق البيض حسب الذوق.
ضع الأوعية في الفرن المسخن واتركها لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة حتى يتم طهي البيض ويكون صفاره لا يزال سائلًا ولكن البياض قد تجمد قليلاً.
قم بإخراج البيض عيون المخبوزة من الفرن واتركها لتبرد قليلاً قبل تقديمها.

طاجن الفول


أما بالنسبة لطاجن الفول، فإليك العناصر التي ستحتاجها:

2 كوب فول مدمس مسلوق ومصفى
1 بصلة متوسطة الحجم، مفرومة
2 فصوص ثوم، مفرومة
1 حبة طماطم متوسطة الحجم، مفرومة
2 ملاعق كبيرة زيت زيتون
ملح وفلفل حسب الذوق
1/2 ملعقة صغيرة كمون
1/2 ملعقة صغيرة فلفل أحمر مطحون (اختياري)
عصير ليمونة واحدة
بقدونس مفروم للتزيين


الخطوات لعمل طاجن الفول

سخن زيت الزيتون في مقلاة على نار متوسطة.
أضف البصل والثوم إلى المقلاة وقلبهم حتى يصبحان ذهبيين.
أضف الطماطم المفرومة واستمر في القلب لبضع دقائق حتى تنضج.
أضف الفول المدمس المسلوق والمصفى إلى المقلاة وقلبه جيدًا.
ضع الملح والفلفل والكمون والفلفل الأحمر المطحون (إن استخدمته) واستمر في التقليب لمدة 2 إلى 3 دقائق.
أضف عصير الليمون وقلبها جيدًا.
اترك الطاجن على نار خفيفة لبضع دقائق ليتمازج

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