انتهاء حياة شاب أسفل عجلات قطار في سوهاج

انتهت حياة شاب في نهاية العقد الثاني من العُمر، أسفل عجلات قطار "أسوان/ القاهرة"، وذلك أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مُخصص لعبور المشاه، دائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بورود محضرًا من قسم النقل والمواصلات، يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد سوهاج بانتهاء حياة شاب اسفل قطار دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبین مصرع المدعو 'كيرلس ص.ف.ل' 18 سنة، حاصل على دبلوم صناعي، ويقيم دائرة قسم أول سوهاج، وأفادت والدته المدعوة 'رحيل ع.ل.ت' 55 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، بمضمون ما سبق، ونفت الشبهة الجنائية.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.