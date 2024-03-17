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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

لماذا تدهورت حالتها .. محامي حبيبة الشماع يكشف عن أسباب وفاتها| فيديو

صدى البلد

 قال د. محمد أمين المحامي دفاع الراحلة حبيبة الشماع أنه منذ أن دخلت حبيبة الشماع المستشفى يوم ٢١ فبراير وهى تعانى من نزيف حاد فى المخ مما أدى لتطورات فى جميع أجهزة الجسم حتى حدثت الوفاة. 

 وكشف التقرير الطبي عن حالة حبيبة الشماع فتاة الشروق قبل وفاتها بأن المجني عليها وصلت المستشفي في حالة مرضية شديدة وكانت تعاني اضطرابات في درجة الوعي عقب قيامها بالقفز من سيارة المتهم وبعمل الفحوصات الطبية والأشعات المقطعية علي المخ تبين للأطباء وجود نزيف علي المخ ليتم بعد ذلك نقلها إلى أحد المستشفيات بناء على رغبة أسرتها. 

ودخلت والدة حبيبة الشماع في حالة من عدم السيطرة علي أعصابها وانهارت دموعها بغزارة خلال العزاء بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس وسط مواساة من الأهل والأقارب وسط مشاعر سيطرت على الجميع من الحزن والبكاء. 

وودعت الأسرة جثمان حبيبة الشماع فتاة الشروق إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة في الوفاء والأمل بمدينة نصر

الاشعات المقطعية المجني عليها المحامي جثمان حبيبة الشماع حبيبة الشماع حبيبة الشماع فتاة الشروق لتجمع الخامس والدة حبيبة الشماع

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