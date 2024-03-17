هبوط جديد .. ماذا حدث في أسعار الذهب؟

تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدي المواطنين الراغبين فى الاستثمار فالمعدن الأصفر أصبح وعاء ادخاري آمن وسط ارتباك الأسعار العالمية.

كما يمثل أسعار الذهب أيضا أهمية بالنسبة للراغبين في شراء الشبكة لمعرفة أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية فالمعدن الأصفر يشهد خلال تلك الفترة حالة انخفاض حاد .

أسعار الذهب اليوم



وسجلت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي:-

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3394 جنيها للبيع، و3348.5 جنيه للشراء

- وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2970 جنيها للبيع، و2930 جنيه للشراء

- وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2545.7 جنيه للبيع، و2511.4 جنيه للشراء.

- وسجل سعر الجنيه الذهب في بداية التعاملات 23 ألفا و760 جنيها للبيع، و23 ألفا و440 جنيها.



سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا



وعلى المستوى العالمي سجل سعر أونصة الذهب عالميا أول انخفاض أسبوعي بعد 3 أسابيع من الارتفاع، حقق خلالها الذهب مستوى تاريخيا جديدا، يأتي هذا التراجع خلال الأسبوع الماضي نتيجة بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أفضل من المتوقع لتتسبب عمليات البيع لجني الأرباح على الذهب.

انخفض سعر الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.1% ليغلق تداولات الأسبوع عند 2156 دولارا للأونصة وكان قد سجل أدنى مستوى خلال الأسبوع عند 2150 دولارا للأونصة.

ويأتي هذا الانخفاض عقب سلسلة من 9 جلسات متتالية من المكاسب سجل خلالها الذهب ارتفاعا بمقدار 165 دولارا ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2195 دولارا للأونصة، ليسجل الذهب ارتفاعا خلال شهر مارس حتى الآن بنسبة 5.5%.

بيانات التضخم الأمريكية كانت السبب الرئيسي في بدء هبوط أسعار الذهب هذا الأسبوع، فقد أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في فبراير بنسبة 0.4% بأعلى من القراءة السابقة 0.3%، بينما ارتفع المؤشر الجوهري بنسبة 0.4% ليوافق القراءة السابقة ولكنه أعلى من التوقعات عند 0.3%.

وكشفت بيانات مؤشر أسعار المنتجين ارتفاع التضخم من وجهة نظر الشركات والمصنعين خلال شهر فبراير بنسبة 0.6% من 0.3%، الأمر الذي قلل من فرص تسجيل الذهب لمزيد من الارتفاع ليفشل في تخطي المستوى 2180 دولارا للأونصة خلال الأسبوع.