عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هبوط جديد .. ماذا حدث في أسعار الذهب؟

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدي المواطنين الراغبين فى الاستثمار فالمعدن الأصفر أصبح وعاء ادخاري آمن وسط ارتباك الأسعار العالمية.

txt

أسعار الذهب اليوم الأحد 17 مارس 2024.. وهذه قيمة عيار 21

txt

300 جنيه| هبوط سريع في أسعار الذهب بمصر.. عيار 21 الآن مفاجأة

كما يمثل أسعار الذهب أيضا أهمية  بالنسبة للراغبين في شراء الشبكة لمعرفة  أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية  فالمعدن الأصفر يشهد خلال تلك الفترة حالة انخفاض حاد .

أسعار الذهب اليوم


وسجلت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي:-

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3394 جنيها للبيع، و3348.5 جنيه للشراء

- وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2970 جنيها للبيع، و2930 جنيه للشراء

- وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2545.7 جنيه للبيع، و2511.4 جنيه للشراء.

- وسجل سعر الجنيه الذهب في بداية التعاملات 23 ألفا و760 جنيها للبيع، و23 ألفا و440 جنيها.


سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا 


وعلى المستوى العالمي سجل سعر أونصة الذهب عالميا أول انخفاض أسبوعي بعد 3 أسابيع من الارتفاع، حقق خلالها الذهب مستوى تاريخيا جديدا، يأتي هذا التراجع خلال الأسبوع الماضي نتيجة بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أفضل من المتوقع لتتسبب عمليات البيع لجني الأرباح على الذهب.

انخفض سعر الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.1% ليغلق تداولات الأسبوع عند 2156 دولارا للأونصة وكان قد سجل أدنى مستوى خلال الأسبوع عند 2150 دولارا للأونصة.

ويأتي هذا الانخفاض عقب سلسلة من 9 جلسات متتالية من المكاسب سجل خلالها الذهب ارتفاعا بمقدار 165 دولارا ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2195 دولارا للأونصة، ليسجل الذهب ارتفاعا خلال شهر مارس حتى الآن بنسبة 5.5%.

بيانات التضخم الأمريكية كانت السبب الرئيسي في بدء هبوط أسعار الذهب هذا الأسبوع، فقد أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في فبراير بنسبة 0.4% بأعلى من القراءة السابقة 0.3%، بينما ارتفع المؤشر الجوهري بنسبة 0.4% ليوافق القراءة السابقة ولكنه أعلى من التوقعات عند 0.3%.

txt

300 جنيه مرة واحدة|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. وعيار21 مفاجأة سابع يوم رمضان

txt

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة 17-3-2024

وكشفت بيانات مؤشر أسعار المنتجين ارتفاع التضخم من وجهة نظر الشركات والمصنعين خلال شهر فبراير بنسبة 0.6% من 0.3%، الأمر الذي قلل من فرص تسجيل الذهب لمزيد من الارتفاع ليفشل في تخطي المستوى 2180 دولارا للأونصة خلال الأسبوع.

أسعار الذهب أخبار أسعار الذهب أخبار إنخفاض أسعار الذهب آخر أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 جنيهًا|أسعار الدواجن تخالف التوقعات سابع يوم رمضان.. وكرتونة البيض مفاجأة

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك بعد آخر تراجع

300 جنيه مرة واحدة|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. وعيار21 مفاجأة سابع يوم رمضان

سر رقم 10 في حريق استديو الأهرام.. فيديو وصور

الأشعة تثبت إصابة نجم الأهلي بقطع في الرباط الصليبي

حبيبة الشماع "جديدة"| فتاة تقفز من شرفة منزل.. خطيبها حاول التعدي عليها| تفاصيل مؤلمة

أنا مش متخلفة عقليا| شيرين رضا تنسحب من برنامج العرافة.. وتفجر مفاجأة عن زواج عمرو دياب ودينا الشربيني

محمد فؤاد ينهار في عزاء حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر .. فيديو

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب اليوم الأحد 17 مارس 2024.. وهذه قيمة عيار 21

300 جنيه| هبوط سريع في أسعار الذهب بمصر.. عيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الإسرائيلي: سندفع ثمن الأسرى ولن نوافق على وقف الحرب

مادلين طبر تروي موقفًا صعبًا للفنان فاروق عيطة بفيلم «الطريق إلى إيلات»

سموتريتش يطالب بعدم التسامح مع أمريكا بسبب عقوبتها على المستوطنين

روسيا ترد على دعوة ماكرون لوقف إطلاق النار بأوكرانيا خلال أولمبياد 2024

السفارة الروسية بمصر تفتح أبوابها لإجراء الانتخابات الرئاسية |تفاصيل الاقتراع

فتاوى الصائمين| هل يجوز قراءة القرآن بدون حجاب مع وضع المكياج في رمضان؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكوب سميد .. طريقة عمل البسبوسة المرملة بسر الحلواني

انتهاء فصل الشتاء رسميًا بهذا التوقيت|موعد إجازة شم النسيم والطقس المتوقع بالربيع

سر انسحاب شيرين رضا ورانيا يوسف وسعد الصغير من برنامج «العرافة»

«إزاي لابسة كده».. إلهام شاهين بعباية جريئة في سحور بالقلعة تثير الجدل|شاهد

فيديو

300 جنيه.. استمرار تراجع الذهب محليا وهذا سعر عيار 21 | فيديو

سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد نجلها.. فيديو

حسن عبد الفتاح يعلن مفاجأة لجمهوره في عيد الفطر 2024 | خاص

مسئولة قعدتني 5 سنين وهدخل الجنة بسبب ابني .. ماذا قالت مها أحمد عن فترة غيابها وابنها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ