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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هل سيقاضى شركة أوبر؟ دفاع حبيبة الشماع يفجر مفاجأة| فيديو

صدى البلد

قال الدكتور محمد أمين، محامي دفاع الراحلة حبيبة الشماع، إن شركة “أوبر” أصبحت متهما فى واقعة حبيبة الشماع بتهمة الإهمال، خاصة بعد اعتراف المتهم أمام النيابة العامة بتعاطيه المواد المخدرة. 

 

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وكشف التقرير الطبي عن حالة حبيبة الشماع، فتاة الشروق، قبل وفاتها، أن المجني عليها وصلت المستشفى في حالة مرضية شديدة وكانت تعاني اضطرابات في درجة الوعي عقب قيامها بالقفز من سيارة المتهم.

وبعمل الفحوصات الطبية والأشعات المقطعية على المخ، تبين للأطباء وجود نزيف على المخ، ليتم بعد ذلك نقلها إلى أحد المستشفيات بناءً على رغبة أسرتها. 

 

ودخلت والدة حبيبة الشماع في حالة من عدم السيطرة على أعصابها وانهارت دموعها بغزارة خلال العزاء بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس، وسط مواساة من الأهل والأقارب وسط مشاعر سيطرت على الجميع من الحزن والبكاء. 

 وودعت الأسرة جثمان حبيبة الشماع، فتاة الشروق، إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة في الوفاء والأمل بمدينة نصر.

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