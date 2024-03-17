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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انفجارات وتصاعد الدخان نتيجة قصف أوكراني لمدينة بيلجورود الروسية| فيديو

صدى البلد

نشر مواطنون روس اليوم، الأحد، عدة مقاطع مصورة على مواقع التواصل تُظهر تصاعد لأعمدة دخان وأصوات وآثار انفجارات قوية إثر قصف أوكراني لمدينة بيلجورود الحدودية.

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كذلك أظهرت المقاطع الدمار الذي لحق بعدد من السيارات وسماع دوي صفارات الإنذار بشوارع المدينة.

جاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية “يورونيوز”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت إن قواتها قامت بتدمير تسع قذائف من نظام الإطلاق الصاروخي المتعدد (RM-70 Vampire) وثلاث قذائف من نظام الإطلاق الصاروخي المتعدد (Uragan) فوق منطقة بيلغورود.

وأطلقت أوكرانيا موجة من الهجمات بطائرات مسيّرة استهدفت مدناً روسيةً، وذلك باليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية الروسية المتوقع أن يفوز بها الرئيس فلاديمير بوتين.

قصف أوكراني صفارات الإنذار بوتين يورونيوز توك شو صدى البلد

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