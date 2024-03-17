عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه في البنوك.. اعرف وصل كام

أسعار الدولار
أسعار الدولار

عرضت فضائية العربية تقريرًا بـ عنوان: “خسر 4.5% من قيمته.. استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك”.
 

تراجعات مستمرة في أسعار الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك بعد قرار “المركزي” تحرير سعر الصرف، حيث سجل الدولار والعملات الأجنبية تراجعًا بلغت نسبته 4 إلى 4.5% تقريبًا منذ قرار توحيد سعر الصرف.
 

txt

أمطار وعواصف رملية بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

txt

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وتحرك جديد لـ عيار 21| أخبار تهمك

انخفاض أسعار العملات أمام الجنيه

فبعدما وصل الدولار إلى أعلى مستوياته مقابل 50 جنيهًا يوم 6 مارس عاد ليهبط تدريجيًا خلال الأيام الماضية حتى وصل إلى مستويات أقل من 47.76 جنيها مقابل الدولار الواحد وفق لمتوسط أسعار في البنوك اليوم.

 

الانخفاض في أسعار العملات أمام الجنيه يأتي بعد صفقة رأس الحكمة إضافى إلى إتمام اتفاق صندوق النقد.

 

فيما استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد 17 مارس 2024، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.90 جنيه للبيع، و47.76 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو
سعر اليورو 52.40جنيه للبيع، و 52.24 جنيه للشراء

 

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 61.37 جنيه للبيع، و 61.18 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.77 جنيه للبيع، 12.73 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي156.04 جنيه للبيع، و 155.43 جنيه للشراء.

الدولار أسعار الدولار الجنيه الدولار والعملات الأجنبية سعر الصرف أسعار العملات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 جنيهًا|أسعار الدواجن تخالف التوقعات سابع يوم رمضان.. وكرتونة البيض مفاجأة

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك بعد آخر تراجع

300 جنيه مرة واحدة|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. وعيار21 مفاجأة سابع يوم رمضان

سر رقم 10 في حريق استديو الأهرام.. فيديو وصور

أنا مش متخلفة عقليا| شيرين رضا تنسحب من برنامج العرافة.. وتفجر مفاجأة عن زواج عمرو دياب ودينا الشربيني

حبيبة الشماع "جديدة"| فتاة تقفز من شرفة منزل.. خطيبها حاول التعدي عليها| تفاصيل مؤلمة

بسبب هذا السؤال.. لماذا انسحبت شيرين رضا من برنامج العرافة ؟

نهاية حزينة لتجار الذهب في السوق

موضوعات متعلقة

عودة الأجواء الشتوية.. تحذير من تغير مفاجئ في حالة الطقس

بعد قصف إسرائيلي عنيف.. تصاعد كثيف لأعمدة الدخان في شمال قطاع غزة|فيديو

أمطار وعواصف رملية بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

وسط القصف.. استمرار عمليات إسقاط المساعدات الإغاثية على قطاع غزة

تخرج في جرأة لتنقل الواقع الفلسطيني|أصغر مراسلة تغطي الحرب بعمر 11 عاماً

تقلبات جوية عنيفة والذروة الإثنين.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الـ72 ساعة القادمة

إعصار عنيف يضرب ولاية إنديانا الأمريكية |فيديو

ظاهرة جوية تضرب القاهرة بعد ساعات.. تنويه عاجل من الأرصاد

ترشيحاتنا

إخماد حريق في مول تجاري بالقاهرة الجديدة

رجعوا الجواكت.. تحذيرات من موجة برد وتقلبات بالطقس | فيديو

احذر تنظيف سيارتك بهذه الطريقة.. تدمرها بالكامل

هل سيقاضى شركة أوبر؟ دفاع حبيبة الشماع يفجر مفاجأة| فيديو

الأول من نوعه بأفريقيا|وزير الصحة: إقامة مركز تدريب دائم لجراحات الأوعية الدموية والتداخلية

الشيوخ يحيل 15 تقريرا للجان النوعية عن اقتراحات برغبة إلى الحكومة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رامز خلاها تريند.. شاهد أجرأ إطلالات مرام علي المثيرة للجدل بالسوشيال ميديا

بكوب سميد .. طريقة عمل البسبوسة المرملة بسر الحلواني

انتهاء فصل الشتاء رسميًا بهذا التوقيت|موعد إجازة شم النسيم والطقس المتوقع بالربيع

سر انسحاب شيرين رضا ورانيا يوسف وسعد الصغير من برنامج «العرافة»

فيديو

300 جنيه.. استمرار تراجع الذهب محليا وهذا سعر عيار 21 | فيديو

سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد نجلها.. فيديو

حسن عبد الفتاح يعلن مفاجأة لجمهوره في عيد الفطر 2024 | خاص

مسئولة قعدتني 5 سنين وهدخل الجنة بسبب ابني .. ماذا قالت مها أحمد عن فترة غيابها وابنها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ