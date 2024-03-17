استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه في البنوك.. اعرف وصل كام

عرضت فضائية العربية تقريرًا بـ عنوان: “خسر 4.5% من قيمته.. استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك”.



تراجعات مستمرة في أسعار الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك بعد قرار “المركزي” تحرير سعر الصرف، حيث سجل الدولار والعملات الأجنبية تراجعًا بلغت نسبته 4 إلى 4.5% تقريبًا منذ قرار توحيد سعر الصرف.



انخفاض أسعار العملات أمام الجنيه

فبعدما وصل الدولار إلى أعلى مستوياته مقابل 50 جنيهًا يوم 6 مارس عاد ليهبط تدريجيًا خلال الأيام الماضية حتى وصل إلى مستويات أقل من 47.76 جنيها مقابل الدولار الواحد وفق لمتوسط أسعار في البنوك اليوم.

الانخفاض في أسعار العملات أمام الجنيه يأتي بعد صفقة رأس الحكمة إضافى إلى إتمام اتفاق صندوق النقد.

فيما استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد 17 مارس 2024، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.90 جنيه للبيع، و47.76 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 52.40جنيه للبيع، و 52.24 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 61.37 جنيه للبيع، و 61.18 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.77 جنيه للبيع، 12.73 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي156.04 جنيه للبيع، و 155.43 جنيه للشراء.