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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

من الغلاف للغلاف| ويل سميث يفجر مفاجأة حول قراءة القرآن كاملًا خلال رمضان.. تفاصيل

ويل سميث
ويل سميث

حل نجم هوليوود ويل سميث ضيفاً على الإعلامي عمرو أديب من خلال برنامج "بودكاست بيج تايم" Podcast Big Time على منصة "شاهد"، حيث تناول اللقاء العديد من الملفات الشيقة، كما سلط الضوء على جوانب عدة من حياة النجم المحبوب.

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ويل سميث

ويل سميث يقرأ القرآن كاملًا

الفنان ويل سميث هو ممثل أمريكي، ورابر، ومنتج أفلام، ومنتج أغانٍ، وكاتب، وهو صاحب أشهر صفعة في تاريخ جوائز الأوسكار. 

وُلد سميث في 25 سبتمبر عام 1968 في بنسلفانيا، وعاش في "جيرمان تاون"، وهي منطقة تقع شمال غرب فيلادلفيا، واستمتع بالنجاح في التلفزيون والأفلام والأغاني. 

وفي عام 2007، وصفته مجلة “نيوزويك” بأنه من أكثر الممثلين تأثيرا في هوليوود. 

تم ترشيحه لأربع جوائز جولدن جلوب، ولجائزتي أوسكار، وحصل على أربع جوائز جرامي، كما تم إدراج اسمه في قائمة أغنى 40 شخصًا تحت سن الأربعين في أمريكا.

وفي 2017، أثناء زيارته لمصر، أعلن ويل أنه كان يتمنى أن يصبح عالم مصريات وهو صغير.

ومن المفاجآت التي كشف عنها سميث، قراءته للقرآن الكريم كاملاً خلال شهر رمضان. 

وقال سميث: "أعشق الروحانيات"، مشيراً إلى أن آخر سنتين من عمره كانتا صعبتين، مما دفعه للتفكير في ذاته الداخلية. وأشار إلى أنه في تلك الفترة قام بقراءة كل الكتب المقدسة، ومنها القرآن الكريم. 

وأضاف: "قرأت القرآن من الغلاف للغلاف خلال شهر رمضام ذلك العام".

وأوضح أن ذلك كان بمثابة "البحث عن الروحانية في حياتي.. كانت فترة من حياتي أردت أن أوسع من قلبي بقدر الإمكان حتى أستطيع احتواء أكثر عدد من الناس". 

كما تحدث سميث عن معاني القرآن وكيف أثّرت فيه قصة سيدنا موسى (عليه السلام).

وبسؤاله عما اكتشفه من قراءة القرآن كاملاً، كشف نجم هوليوود عن تفاجئه بكم المرات التي ذُكر فيها النبي موسى (عليه السلام) بالقرآن، مشيراً إلى أن ذلك كان مثيراً للاهتمام، مؤكداً أن قصته وتجربته أثّرت فيه كثيرا.

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وتابع: "أعجبت بالبساطة.. القرآن بسيط والأمور فيه واضحة جدا مثل الزجاج، ومن الصعب جداً أن تخرج بعد قراءته بأي سوء للفهم"، وهو ما علّق عليه الإعلامي عمرو أديب بالقول "إن هناك من يسيء فهمه".

كما أشار ويل سميث إلى قراءته لكل الكتب السماوية المقدسة، وأبدى إعجابه بأن كل شيء بدا وكأنه قصة واحدة من التوراة مروراً بالإنجيل ووصولاً إلى القرآن، قائلا: "لم تنقطع الصلة بينهم"، مشيراً إلى السلالة الإبراهيمية، وكيف أن النبي إبراهيم (عليه السلام) هو الأب، ومن نسله جاء النبيان إسماعيل وإسحق (عليهما السلام). وأعرب عن سعادته لفهم الصورة كاملة.

يذكر أن "بودكاست بيج تايم" Podcast Big Time يستضيف من خلاله الإعلامي عمرو أديب، وتشاركه الفنانة أصالة في بعض الحلقات، مجموعة من المشاهير المتواجدين في السعودية لحضور فعاليات موسم الرياض 2024، ويجريان معهم حوارات ودية ومرحة حول إنجازاتهم والعقبات التي واجهتهم خلال حياتهم. 

وتُعرض حلقات البرنامج على منصة "شاهد".

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