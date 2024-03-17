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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سلام داخلي.. ويل سميث يكشف سر توزيع ثروته

ويل سميث
ويل سميث

كشف ويل سميث خلال لقاءه مع عمرو أديب في بودكاست Big Time عن ثروته وأمواله وما يفعل بهم.

وقال ويل سميث: "جمعت ثروة كبيرة في بداية حياتي لأقول انا هنا، والآن أنا أوزع أموالي، واكتشف أنها ليست الغاية التي يريدها الإنسان.. أصبح لدى سلام داخلى بذلك، والحب هو الطريقة التي نحصل بها على السعادة.

وانطلقت الحلقة الأولى من بودكاست“Big time" لعمرو أديب واستضاف الفنانة أصالة.


وكشفت أصالة عن تفاصيل اصابتها بمرض 5شلل الأطفال وسر استمراره معها وقالت: "هو مرض لايذهب لانني مازلت طفلة، ودائما يحتاج مني تدريبات، وحركة باستمرار، ومشكلة قدمي تجددت من 4 سنوات بسبب حزني.

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وأضافت أصالة: أحب الكلام الحلو وأشعر ان الناس ناقضين حنان، لذلك أحب أدللهم، ولكن لا استطيع ان ادلل زوجي، ولا اجد له دلع ومتعلقة بكل أغراضي.


وأكدت انها لا ينقصها الحب، وتعطيه لكل من حولها، واخذ حب ودلع من كل المقربين منها.


يستضيف الإعلامي عمرو أديب فى بودكاست“Big Time عدد ضيوف العربية والعالمية.

 

ومن أبرز الضيوف الذين تم التسجيل معهم: جان رينو، ويل سميث، ميسي، كما سجل مع محمد حماقي وأنغام ونانسي عجرم ومنى زكي وأحمد حلمي وكريم عبد العزيز وأحمد عز.

 

وتشارك أصالة، عمرو أديب، تقديم عدد من الحلقات الحوارية التي تم تسجيلها في بودكاست Big time

ثروة كبيرة عمرو أديب كريم عبد العزيز محمد حماقي منى زكى ويل سميث

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