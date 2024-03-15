أهلاوي في الآخر | ميدو يوجه رسالة لـ عمرو أديب حول انتمائه للزمالك

وجه أحمد حسام «ميدو»، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، رسالة نارية إلى الإعلامي عمرو اديب، بشأن انتماءه لنادي الزمالك.

وكتب الإعلامي محمد فاروق عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك "أحمد حسام ميدو في تصريحات تليفزيونية "عمرو أديب ممكن يطلع أهلاوي في الآخر وبيلعب بلقطة الزمالك عشان واكلة في الميديا، ده يعمل أي حاجة عشان ينجح برنامجه"

كان الزمالك تعرض للخسارة أمام الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأول الثلاثاء، على استاد خالد بشارة، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.