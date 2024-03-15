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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أهلاوي في الآخر | ميدو يوجه رسالة لـ عمرو أديب حول انتمائه للزمالك

عمرو وميدو
عمرو وميدو

وجه أحمد حسام «ميدو»، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، رسالة نارية إلى الإعلامي عمرو اديب، بشأن انتماءه لنادي الزمالك.

وكتب الإعلامي محمد فاروق عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك "أحمد حسام ميدو في تصريحات تليفزيونية "عمرو أديب ممكن يطلع أهلاوي في الآخر وبيلعب بلقطة الزمالك عشان واكلة في الميديا، ده يعمل أي حاجة عشان ينجح برنامجه"

كان الزمالك تعرض للخسارة أمام الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأول الثلاثاء، على استاد خالد بشارة، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

 

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