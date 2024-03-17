أهم الأخبار|ويل سميث: قرأت القرآن كاملًا في رمضان.. إيقاف الحكم محمود البنا.. إبراهيم عيسى: أختي منتقبة وأحبها كثيرًا

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحتين المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في التقرير التالي الذي يرصد أهم الأخبار.

مصر الأقل أمطار عالميا.. خبير يوضح كيف غيرت الدولة الواقع الجغرافي| فيديو



اليوم .. صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة من بنك ناصر والبريد



نهاية مأساوية لتجار الدولار في السوق السوداء



سر رقم 10 في حريق استديو الأهرام.. فيديو وصور



لجنة الحكام تقرر إيقاف محمود البنا ومحمد الحنفي بسبب لقاء الأهلي والبنك



الوعي لم يعود له.. تطورات جديدة بشأن أصابة أحمد رفعت



ويل سميث: قرأت القرآن كاملا في رمضان



إبراهيم عيسى: دائما مهدد بالقـ.تل.. وأختي منتقبة وأحبها كثيرا



أيسلندا.. عمليات إخلاء بسبب ثوران بركان في شبه جزيرة ريكيانيس

