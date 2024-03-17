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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

إبراهيم عيسى: دائما مهدد بالقتل.. وأختي منتقبة وأحبها كثيرا

إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى

تحدث الإعلامي إبراهيم عيسى، عن والده ووالدته وعلاقتة بشقيقته، وذلك خلال حواره مع برنامج "ع المسرح"، المذاع عبر قناة سى بى سى تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب.

وقال إبراهيم عيسى، أ ن والده كان أزهريا متنورا وكان يشبه والده فى الكثير من الآراء.

وتحدث إبراهيم عيسى عن والدته قائلا:" أثرت فيا ولسه متعلق بيها ومريت بفترة من الألم والاكتئاب والإحباط بعد وفاتها".
 

شقيقة إبراهيم عيسى


وعن شقيقته قال إبراهيم عيسى أنها مازالت منتقبة حتى الآن ويحبها حبا كثيرا، رغم أن النقاب لم يذكر فى الدين.

وأكد إبراهيم عيسى أن عائلة وأهل قريته لم يقاطعوه بسبب آرائه بل يتقبلونها، مؤكدا أن الشعب المصرى راقى فى جوهره.

وتابع إبراهيم عيسى: طول الوقت مهدد بالقتل من جماعات الشر بسبب آرائى وأفكارى التي تنال إعجاب أغلب الناس.

 

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