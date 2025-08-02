مدبولي يشهد افتتاح مؤتمر المصريين بالخارج .. غدا

يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غدا، افتتاح النسخة السادسة من "مؤتمر المصريين بالخارج"، بأحد فنادق القاهرة، تحت عنوان "من كل مكان..مصر العنوان"، والذى يُعقد فى القاهرة يومي الأحد والاثنين 3 و4 أغسطس الجاري.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التواصل بين الدولة والمصريين بالخارج، ومناقشة قضاياهم، واستعراض الفرص المتاحة للمشاركة في خطط التنمية الوطنية، ويمثل منصة حوار مفتوح بين المصريين بالخارج وصناع القرار، ويعقد بشكل سنوي لعرض الرؤى والمقترحات أمام الوزراء وكبار المسئولين.

وتحرص الدولة على التواصل المستمر مع المصريين بالخارج بمختلف فئاتهم العمرية، ويعد منصة للحوار المباشر مع الجاليات، ومناقشة تطلعاتهم ومقترحاتهم، حيث يتناول أهم القضايا التي تهم المصريين في الخارج.