عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ويل سميث: قرأت القرآن كاملا في رمضان

ويل سميث
ويل سميث

كشفت الفنان ويل سميث عن تفاصيل تعلقه بالقرآن الكريم وقرآته بالكامل.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في بودكاست Big Time: "مريت بفترة عصيبة وبدأت أفكر في ذاتي الداخلية، وبدأت في قراءة كل الكتب المقدسة، وقرأت القرأن في رمضان، وهذه هى مرحلة البحث عن الروحانية في حياتي.

وكانت قد انطلقت الحلقة الأولى من بودكاست “Big time" لعمرو أديب واستضاف خلالها الفنانة أصالة.

أحمد عز يكشف عن أول عمل له وراتبه وسر دخوله التمثيل

خليك في الفنادق.. أحمد عز يكشف عن موقف محرج ببداية مشواره


وكشفت أصالة عن تفاصيل اصابتها بمرض شلل الأطفال وسر استمراره معها وقالت: "هو مرض لا يذهب لانني مازلت طفلة، ودائما يحتاج مني تدريبات، وحركة باستمرار، ومشكلة قدمي تجددت من 4 سنوات بسبب حزني.

وأضافت أصالة: أحب الكلام الحلو وأشعر ان الناس ناقضين حنان، لذلك أحب أدللهم، ولكن لا استطيع ان ادلل زوجي، ولا اجد له دلع ومتعلقة بكل أغراضي.


وأكدت انها لا ينقصها الحب، وتعطيه لكل من حولها، واخذ حب ودلع من كل المقربين منها.


يستضيف الإعلامي عمرو أديب فى بودكاست“Big Time عدد ضيوف العربية والعالمية.

ومن أبرز الضيوف الذين تم التسجيل معهم: جان رينو، ويل سميث، ميسي، كما سجل مع محمد حماقي وأنغام ونانسي عجرم ومنى زكي وأحمد حلمي وكريم عبد العزيز وأحمد عز.

وتشارك أصالة، عمرو أديب، تقديم عدد من الحلقات الحوارية التي تم تسجيلها في بودكاست Big time

الإعلامي عمرو أديب الفنانة اصالة الفنان ويل سميث القرآن في رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد فؤاد ينهار في عزاء حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر .. فيديو

صراع مع المرض اللعين .. الموت يفجع نجم مسرح مصر

4 عمارات في ساعتين| شاهد عيان يكشف سببًا مثيرا لـ حريق استوديو الأهرام

الأشعة تثبت إصابة نجم الأهلي بقطع في الرباط الصليبي

هتاخد كام زيت وسكر.. نصيب الفرد في تموين شهر مارس بالأسعار جديدة

راتب خيالي يزيد سنويًا | 3 أسباب لتجديد عقد طاهر محمد طاهر 3 مواسم في الأهلي

حالته صعبة جدا| نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن اللاعب أحمد رفعت

صفقة غير متوقعة على رادار الأهلي .. تعرف عليها

ترشيحاتنا

إصابة جندي سوري في هجوم صاروخي إسرائيلي

حتحوت يكشف تفاصيل حديث إبراهيم حسن مع محمد هاني في معسكر المنتخب

مها أحمد تتوعد فادي خفاجة على الهواء.. وتفجّر مفاجآت جديدة في أزمة السقا وأمير كرارة

رويترز: SpaceX تبني شبكة أقمارا صناعية للتجسس لصالح المخابرات الأمريكية

ويل سميث: قرأت القرآن كاملا في رمضان

تفاصيل وثيقة دار الإفتاء لضبط معاملات المسلمين في الخارج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على صفحة والده.. محمد هاني الناظر يعرض وصفة طبية للشعر

ربنا ما يوريكي.. أروى جودة ترد على إحدى متابعيها بعد انتقاد شكلها

احترس.. الإسراف في هذا المشروب يهدّدك بأضرار خطيرة

باسم غريب.. فاكهة مذكورة في القرآن لايعرفها كثيرون وتعالج أخطر الأمراض|تعرف عليها

فيديو

سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد نجلها.. فيديو

حسن عبد الفتاح يعلن مفاجأة لجمهوره في عيد الفطر 2024 | خاص

مسئولة قعدتني 5 سنين وهدخل الجنة بسبب ابني .. ماذا قالت مها أحمد عن فترة غيابها وابنها؟

منع نجوى فؤاد من الحركة وهذه أمنياتها بعد التاريخ الفني الطويل.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ