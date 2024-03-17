ويل سميث: قرأت القرآن كاملا في رمضان

كشفت الفنان ويل سميث عن تفاصيل تعلقه بالقرآن الكريم وقرآته بالكامل.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في بودكاست Big Time: "مريت بفترة عصيبة وبدأت أفكر في ذاتي الداخلية، وبدأت في قراءة كل الكتب المقدسة، وقرأت القرأن في رمضان، وهذه هى مرحلة البحث عن الروحانية في حياتي.

وكانت قد انطلقت الحلقة الأولى من بودكاست “Big time" لعمرو أديب واستضاف خلالها الفنانة أصالة.



وكشفت أصالة عن تفاصيل اصابتها بمرض شلل الأطفال وسر استمراره معها وقالت: "هو مرض لا يذهب لانني مازلت طفلة، ودائما يحتاج مني تدريبات، وحركة باستمرار، ومشكلة قدمي تجددت من 4 سنوات بسبب حزني.

وأضافت أصالة: أحب الكلام الحلو وأشعر ان الناس ناقضين حنان، لذلك أحب أدللهم، ولكن لا استطيع ان ادلل زوجي، ولا اجد له دلع ومتعلقة بكل أغراضي.



وأكدت انها لا ينقصها الحب، وتعطيه لكل من حولها، واخذ حب ودلع من كل المقربين منها.



يستضيف الإعلامي عمرو أديب فى بودكاست“Big Time عدد ضيوف العربية والعالمية.

ومن أبرز الضيوف الذين تم التسجيل معهم: جان رينو، ويل سميث، ميسي، كما سجل مع محمد حماقي وأنغام ونانسي عجرم ومنى زكي وأحمد حلمي وكريم عبد العزيز وأحمد عز.

وتشارك أصالة، عمرو أديب، تقديم عدد من الحلقات الحوارية التي تم تسجيلها في بودكاست Big time