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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

خليك في الفنادق.. أحمد عز يكشف عن موقف محرج ببداية مشواره

احمد عز
احمد عز

كشف احمد عز عن موقف محرج في بداية حياته المهنية.


وقال خلال حلوله ضيفا على بودكاست Big Time:" اول مشهد ليا اتعاد ٥ مرات، والامر كان محرج للغاية خاصة امام فريق العمل، وجاء احدهم وقال لي من رأيي متشتغلش خليك في الفنادق.

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كشف الفنان احمد عز عن اول عمل له قبل الشهرة.

وقال خلال لقاءه مع عمرو أديب في بودكاست Big Time :" عملت في استقبال الفنادق، واترقيت ووصلت لدرجة عالية وفي عام ١٩٩٥، كان مرتبي ٧ الاف ونصف، وبعدها وجدت ايناس الدغيدي تطلب مني وان أقوم بعمل مذكرات مراهقة، وطلبت اجازة من الفندق رفضت، فقررت اعمل الفيلم وقدمت استقالتي، وحينما  علم والدي غضب مني كثيرا ورفض اعطائي اموال.

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أكد الفنان احمد عز انه لايحب مشاركة حياته على مواقع التواصل الاجتماعي.


وقال خلال حلولة ضيفا على بودكاست BigTime:" ارى انها امور لاتهم أحد، والجمهور لو شافت عيشتي هيزهقوا، انا بحب اصحى بدري وارجع اتفرج على فيلمين وانام.


وكانت قد انطلقت الحلقة الأولى من بودكاست“Big time" لعمرو أديب  واستضاف الفنانة أصالة.


وكشفت أصالة عن تفاصيل اصابتها بمرض 5شلل الأطفال وسر استمراره معها وقالت: "هو مرض لايذهب لانني مازلت طفلة، ودائما يحتاج مني تدريبات، وحركة باستمرار، ومشكلة قدمي تجددت من 4 سنوات بسبب حزني.

وأضافت أصالة: أحب الكلام الحلو وأشعر ان الناس ناقضين حنان، لذلك أحب أدللهم، ولكن لا استطيع ان ادلل زوجي، ولا اجد له دلع ومتعلقة بكل أغراضي.


وأكدت انها لا ينقصها الحب، وتعطيه لكل من حولها، واخذ حب ودلع من كل المقربين منها.


يستضيف الإعلامي عمرو أديب فى بودكاست“Big Time عدد ضيوف العربية والعالمية.

 

ومن أبرز الضيوف الذين تم التسجيل معهم: جان رينو، ويل سميث، ميسي، كما سجل مع محمد حماقي وأنغام ونانسي عجرم ومنى زكي وأحمد حلمي وكريم عبد العزيز وأحمد عز.

 

وتشارك أصالة، عمرو أديب، تقديم عدد من الحلقات الحوارية التي تم تسجيلها في بودكاست Big time

الفنان احمد عز ايناس الدغيدى بداية حياته

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