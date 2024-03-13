قالي هاتي فلوس.. شيرين تكشف لأول مرة عن خيانة شخص قريب منها

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن أسرار لأول مرة عن حياتها وعلاقتها بالمقربين منها وسبب وصفها لهم بالخونة

وقالت خلال حلولها ضيفة على بودكاست BigTime مع عمرو أديب وأصالة:" اقرب الناس مني وابعدهم عني خونة، ومفيش أصل ولا عشرة، وبمشي شخص من بيتي قال اديني حقي وانا امشي، وتعجبت من طريقته خلع قناعه في ثواني وهدمني.



انطلقت الحلقة الثانية من بودكاست Big time، بحلول الفنانة شيرين عبد الوهاب ضيفة على عمرو أديب وأصالة.

حكت شيرين عن تفاصيل يأسها من الحياة وقال:" مريت بفترة صعبة، وحينما كنت اريد ان اغني صوتي لا يخرج مني، ولا اعرف كيف اخرج جملة مضبوطة، ووقتها شعرت بالاحباط ولكن تذكرتي بناتي وجمهوري وتحمست لان اعود وتعافيت، والجمهور كان يناديني ويطلب مني العودة وكانت فترة صعبة.

واضافت:" الحب جمعني وشعرت ان دعا الناس هو سر عودتي وخصوصا الجمهور التونسي استقبلوني بحفاوة، ووضعوا لي كرسي في اول حفلة لي لانهم يعرفون اني مريضة، وجسمي أصبح يعبأ ماء وزاد وزني بشكل غريب ولا اعرف وقتها سر قبولي الحفلة .

وكانت قد انطلقت الحلقة الأولى من بودكاست“Big time" لعمرو أديب واستضاف الفنانة أصالة.



وكشفت أصالة عن تفاصيل اصابتها بمرض 5شلل الأطفال وسر استمراره معها وقالت: "هو مرض لايذهب لانني مازلت طفلة، ودائما يحتاج مني تدريبات، وحركة باستمرار، ومشكلة قدمي تجددت من 4 سنوات بسبب حزني.

وأضافت أصالة: أحب الكلام الحلو وأشعر ان الناس ناقضين حنان، لذلك أحب أدللهم، ولكن لا استطيع ان ادلل زوجي، ولا اجد له دلع ومتعلقة بكل أغراضي.



وأكدت انها لا ينقصها الحب، وتعطيه لكل من حولها، واخذ حب ودلع من كل المقربين منها.



يستضيف الإعلامي عمرو أديب فى بودكاست“Big Time عدد ضيوف العربية والعالمية.

ومن أبرز الضيوف الذين تم التسجيل معهم: جان رينو، ويل سميث، ميسي، كما سجل مع محمد حماقي وأنغام ونانسي عجرم ومنى زكي وأحمد حلمي وكريم عبد العزيز وأحمد عز.

وتشارك أصالة، عمرو أديب، تقديم عدد من الحلقات الحوارية التي تم تسجيلها في بودكاست Big time