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وفاة المستشار مصطفى سلامة شديد رئيس محكمة استئناف الأقصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وفاة المستشار مصطفى سلامة شديد رئيس محكمة استئناف الأقصر

وفاة المستشار مصطفى سلامة شديد رئيس محكمة استئناف الأقصر وتشييع الجثمان اليوم بالقليوبية
وفاة المستشار مصطفى سلامة شديد رئيس محكمة استئناف الأقصر وتشييع الجثمان اليوم بالقليوبية
شمس يونس

فقدت الأسرة القضائية أحد رموزها البارزين برحيل المستشار مصطفى سلامة شديد رئيس محكمة استئناف الأقصر، والذي وافته المنية وسط حالة من الحزن بين زملائه ومحبيه وأفراد أسرته.


ومن المقرر أن تُشيع جنازة الفقيد اليوم عقب صلاة الظهر من مسجد الشيخ سلامة العزامي بقرية جزيرة النجدي التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية، 

حيث يشارك الأهالي وأفراد الأسرة وأصدقاء الراحل في وداعه إلى مثواه الأخير.
 

ويعد المستشار مصطفى سلامة شديد من الشخصيات القضائية التي تركت أثرا طيبا خلال مسيرتها المهنية، حيث شغل عددا من المناصب القضائية وصولًا إلى رئاسة محكمة استئناف الأقصر، وعرف بين زملائه بالالتزام والانضباط وحسن التعامل.


وسادت حالة من الأسى بين العاملين بالمنظومة القضائية عقب تداول نبأ الوفاة، فيما حرص عدد من المقربين على نعي الراحل بكلمات مؤثرة.

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