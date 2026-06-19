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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات مكبرة لإزالة حالات التعدي في مدينة الطود بالأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

تابع مصطفى محمد جبريل رئيس مركز ومدينة الطود جنوب الأقصر، أعمال الوحدات المحلية بالقرى التابعة للمركز والمدينة، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ففي قرية الطود غرب، قام إبراهيم عبد العال رئيس القرية بمشاركة مسئول الزراعة بتنفيذ إزالة فورية في المهد لحالة تعدٍ على أرض زراعية بمنطقة نجع الوحدة بالطود غرب علي مساحة قيراط تقريبًا، وتم التعامل الفوري مع المخالفة وفك الشدة الخشبية قبل الشروع في أعمال البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما واصلت الوحدة المحلية جهودها في ملف النظافة ورفع المخلفات، حيث تم رفع المعدل اليومي للقمامة والمخلفات الصلبة من مختلف النجوع والعزب التابعة للقرية بإجمالي 18 طنًا، وذلك في إطار الحفاظ على البيئة والصحة العامة وتحسين مستوى النظافة.

وفي قرية المريس، تابع رئيس المركز أعمال الوحدة المحلية برئاسة عبد الرازق أحمد، حيث تم قطع المرافق عن 6 حالات مخالفة لأحكام قانون البناء، إلى جانب توجيه المواطنين وحثهم على سرعة التقدم إلى المركز التكنولوجي بمركز ومدينة الطود لإنهاء إجراءات التصالح وفقًا للقانون الجديد، كما تم رفع 20 طنًا من القمامة والمخلفات من مختلف مناطق القرية.

وفي السياق ذاته، واصلت قرية العديسات بحري برئاسة بصري النوبي يوسف رئيس القرية، أعمال حملات النظافة العامة، حيث تم رفع 16 طنًا من القمامة والمخلفات من الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية بالقرية، مع استمرار أعمال النظافة اليومية للحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعلى مستوى مدينة الطود، قامت إدارة النظافة والتجميل والبساتين بتنفيذ أعمال تهذيب الحدائق والجزر الوسطى، ورفع كفاءة المسطحات الخضراء، إلى جانب رفع المعدل اليومي للقمامة والمخلفات الصلبة، وتفريغ الحاويات بالطريق الدائري بمدينة الطود، فضلاً عن رفع المخلفات المتراكمة بناحية الضمان، بما يسهم في تحسين البيئة والمظهر الحضاري للمدينة.

وأكد رئيس مركز ومدينة الطود على رؤساء القرى بضرورة تكثيف الجهود الميدانية لحث المواطنين على التقدم للتصالح وفقًا لأحكام القانون الجديد، من خلال حملات التوعية وطرق الأبواب وإرسال الإنذارات للمخالفين، بما يسهم في تقنين الأوضاع وتحقيق الاستقرار العمراني والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.

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