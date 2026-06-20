ياسر إبراهيم: مواجهة نيوزيلندا تحتاج إلى تركيز واحترام كامل للمنافس

أكد ياسر إبراهيم، مدافع منتخب مصر، أن مواجهة منتخب نيوزيلندا في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 لن تكون سهلة، مشددًا على ضرورة التعامل مع اللقاء بمنتهى الجدية والتركيز من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

وأوضح ياسر إبراهيم أن المنتخب النيوزيلندي يمتلك عناصر مميزة، خاصة في الجانب البدني والهجومي، مشيرًا إلى أنه تابع مباراته السابقة وخرج بانطباع يؤكد قوة المنافس.

وقال إن نيوزيلندا تعتمد على السرعة والقوة والمهارة، كما تجيد التحول الهجومي وصناعة الفرص، وهو ما يجعل مواجهتها تتطلب استعدادًا فنيًا وذهنيًا كبيرًا، مؤكدًا أن الجهاز الفني يدرس المنافس بشكل جيد من أجل تجهيز المنتخب المصري بأفضل صورة ممكنة.

وأشار مدافع منتخب مصر إلى أن مباريات المجموعة السابعة تتميز بتنوع المدارس الكروية، وهو ما يفرض على اللاعبين التأقلم مع أساليب لعب مختلفة في كل مباراة.

وأضاف أن المنتخب المصري يحرص على دراسة كل منافس بشكل منفصل، لأن مواجهة كل منتخب تحتاج إلى خطة خاصة تتناسب مع نقاط القوة والضعف لديه، مؤكدًا أن التحضير الجيد يمثل أحد أهم مفاتيح النجاح في البطولة.

وشدد ياسر إبراهيم على أن احترام المنافس هو الطريق لتحقيق الفوز، موضحًا أن كرة القدم شهدت تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، ولم تعد هناك منتخبات يمكن اعتبارها سهلة.

وأضاف أن اللاعبين أصحاب الخبرات داخل المنتخب يحرصون دائمًا على توعية زملائهم بعدم الانسياق وراء أي توقعات تقلل من قوة المنافس، مؤكدًا أن الجميع داخل المعسكر يدرك صعوبة اللقاء وأهمية تحقيق الفوز.

واختتم ياسر إبراهيم تصريحاته بالإشارة إلى وجود تشابه بين أسلوب لعب نيوزيلندا ومنتخب روسيا الذي واجهه منتخب مصر في مباراة ودية مؤخرًا، موضحًا أن المنتخبين يتشابهان في السرعة والقوة وسهولة تناقل الكرة، وهو ما يجعل المباراة المقبلة تحتاج إلى أعلى درجات التركيز طوال التسعين دقيقة