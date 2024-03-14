حياتي تزهق.. أحمد عز يكشف لأول مرة عن روتين يومه

أكد الفنان أحمد عز أنه لايحب مشاركة حياته على مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال خلال حلوله ضيفا على بودكاست BigTime:" أرى أنها أمور لاتهم أحد، والجمهور لو شاف عيشتي هيزهقوا، انا بحب اصحى بدري وارجع اتفرج على فيلمين وأنام.



قالي هاتي فلوس.. شيرين تكشف لأول مرة عن خيانة شخص قريب منها

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن أسرار لأول مرة عن حياتها وعلاقتها بالمقربين منها وسبب وصفها لهم بالخونة.

وقالت خلال حلولها ضيفة على بودكاست BigTime مع عمرو أديب وأصالة:" اقرب الناس مني وابعدهم عني خونة، ومفيش أصل ولا عشرة، وبمشي شخص من بيتي قال اديني حقي وانا امشي، وتعجبت من طريقته خلع قناعه في ثواني وهدمني.



وكانت قد انطلقت الحلقة الأولى من بودكاست“Big time" لعمرو أديب واستضاف الفنانة أصالة.



وكشفت أصالة عن تفاصيل اصابتها بمرض 5شلل الأطفال وسر استمراره معها وقالت: "هو مرض لايذهب لانني مازلت طفلة، ودائما يحتاج مني تدريبات، وحركة باستمرار، ومشكلة قدمي تجددت من 4 سنوات بسبب حزني.

وأضافت أصالة: أحب الكلام الحلو وأشعر ان الناس ناقضين حنان، لذلك أحب أدللهم، ولكن لا استطيع ان ادلل زوجي، ولا اجد له دلع ومتعلقة بكل أغراضي.



وأكدت انها لا ينقصها الحب، وتعطيه لكل من حولها، واخذ حب ودلع من كل المقربين منها.



يستضيف الإعلامي عمرو أديب فى بودكاست“Big Time عددا من الضيوف العرب والعالميين.

ومن أبرز الضيوف الذين تم التسجيل معهم: جان رينو، ويل سميث، ميسي، كما سجل مع محمد حماقي وأنغام ونانسي عجرم ومنى زكي وأحمد حلمي وكريم عبد العزيز وأحمد عز.

وتشارك أصالة، عمرو أديب، تقديم عدد من الحلقات الحوارية التي تم تسجيلها في بودكاست Big time