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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

يارب خدني .. شيرين تكشف سرًا صادمًا عن محاولة إنهاء حياتها

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب كواليس وقوعها على المسرح ومحاولتها إنهاء حياتها.


وقالت خلال حلولها ضيفة على بودكاست BigTime مع عمرو أديب وأصالة: "قدمي كان بها شيء غريب.. وجاءت فترة اعتقدت أنها لاتتحملني وهذا سبب سقوطي على المسرح، وأنا حاولت أنهي حياتي، وفعلت كل شيء لكي أنهي حياتي ولكن لم يحدث هذا، وكنت أتعجب كيف أعيش رغم كل تلك المحاولات، وكنت أدعي أن أموت مع أولادي، وقلت «يارب خدني.»


وانطلقت الحلقة الثانية من بودكاست Big time، بحلول الفنانة شيرين عبد الوهاب ضيفة على عمرو أديب وأصالة.

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وحكت شيرين عن تفاصيل يأسها من الحياة وقال: "مريت بفترة صعبة، وحينما كنت أريد أن أغني صوتي لا يخرج مني، ولا أعرف كيف أخرج جملة مضبوطة، ووقتها شعرت بالإحباط ولكن تذكرت بناتي وجمهوري وتحمست لأن أعود وتعافيت، والجمهور كان يناديني ويطلب مني العودة وكانت فترة صعبة.

وأضافت: "الحب جمعني وشعرت أن دعا الناس هو سر عودتي وخصوصًا الجمهور التونسي استقبلوني بحفاوة، ووضعوا لي كرسي في أول حفلة لي لأنهم يعرفون أني مريضة، وجسمي أصبح يعبأ ماء وزاد وزني بشكل غريب ولا أعرف وقتها سر قبولي الحفلة.

وكانت قد انطلقت الحلقة الأولى من بودكاست“Big time" لعمرو أديب  واستضاف الفنانة أصالة.

وكشفت أصالة عن تفاصيل إصابتها بمرض شلل الأطفال وسر استمراره معها وقالت: "هو مرض لايذهب لأنني مازلت طفلة، ودائما يحتاج مني تدريبات، وحركة باستمرار، ومشكلة قدمي تجددت من 4 سنوات بسبب حزني.

وأضافت أصالة: أحب الكلام الحلو وأشعر ان الناس ناقضين حنان، لذلك أحب أدللهم، ولكن لا استطيع ان ادلل زوجي، ولا اجد له دلع ومتعلقة بكل أغراضي.


وأكدت أنها لا ينقصها الحب، وتعطيه لكل من حولها، واخذ حب ودلع من كل المقربين منها.


يستضيف الإعلامي عمرو أديب فى بودكاست“Big Time عدة ضيوف العربية والعالمية.

 

ومن أبرز الضيوف الذين تم التسجيل معهم: جان رينو، ويل سميث، ميسي، كما سجل مع محمد حماقي وأنغام ونانسي عجرم ومنى زكي وأحمد حلمي وكريم عبد العزيز وأحمد عز.

 

وتشارك أصالة، عمرو أديب، تقديم عدد من الحلقات الحوارية التي تم تسجيلها في بودكاست Big time

الجمهور التونسي الفنانة شيرين عبد الوهاب الفنانة شيرين المستشار تركي آل الشيخ شيرين عبد الوهاب

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