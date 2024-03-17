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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الوعي لم يعود له.. تطورات جديدة بشأن أصابة أحمد رفعت

صدى البلد

كشف الإعلامي إبراهيم فايق تطورات جديدة بشأن حالة اللاعب أحمد رفعت، عبر حسابه بموقع فيسبوك.

ونشر إبرهايم فايق تصريحات لمتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة: أحمد رفعت تجاوز المرحلة الحرجة لكن الوعي لسة مارجعلوش، وكل الرعاية المتكاملة موجودة حوله.

وتعرض أحمد رفعت، لاعب مودرن فيوتشر، لأزمة صحية طارئة بعد سقوط في ملعب مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري مغشيا عليه، لمعاناته من أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى توقف عضلة القلب لأكثر من ساعة، ويتواجد حتى الأن داخل المستشفى.

 

ونشر هيثم عرابي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بوست خاص لجماهير الاتحاد السكندري.. قبل ما أبدأ كلامي أحب أطمنكم أحمد الحمد لله وضعه أحسن وإن شاء الله متفائلين باللي جاي وربنا يكمل شفاه علي خير، ادعوا له يقوم بالسلامة".

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