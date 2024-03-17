عصام عمر وأحمد داش ينتهيان من تصوير مسار إجبارى اليوم

ينتهى فريق عمل مسلسل “مسار إجبارى” من تصوير العمل ككل بعد مرور شهرين تقريبا وذلك بالتزامن مع عرض الحلقات حاليا.

أكد السيناريست أمين جمال، أنَّ فكرة مسلسل مسار إجباري الذي أنتجته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تتمحور حول شابين يعرفان أنهما أشقاء بعد سنوات طويلة.

ووجه جمال الشكر للشركة المتحدة على منح الفرصة لاثنين من الفنانين الشباب أحمد داش وعصام عمر في مسلسل “مسار إجباري” الذي يُعرض في شهر رمضان على عدد كبير من قنوات الشركة المتحدة.

وقال السيناريست، خلال استضافته عبر قناة «إكسترا نيوز»، إنَّ هناك جيلا يحتاج لجيل فني يشبهه ويتحدث بلسانه وعن أفكاره وأحواله وحياته، موضحًا أنَّ الفئة المستهدفة من المسلسل وهي الشباب كانت سببًا في إنجاح هذا العمل على السوشيال ميديا بشكل كبير.

وأضاف «جمال» أنّ الفنانين الشباب أكثر قدرة على مخاطبة الشباب، منوهًا إلى أنَّ شخصية عصام عمر في المسلسل مختلفة عن شخصية أحمد داش، وأن أحدهما يفكر دائمًا ويرضخ للقانون، والآخر يريد أن يحقق كل شيء دون تفكير.

يعرض مسلسل مسار إجباري لأحمد داش يومياً علي قناة CBC وOn والحياة ومنصة Watch it، من بطولة أحمد داش، ويضم عدد كبير من الفنانين، ومن أبرزهم: عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي ومن إخراج نادين خان.

يذكر أن أحدث أعمال أحمد داش كانت مشاركته في موسم رمضان ٢٠٢٣ بمسلسل جعفر العمدة الذي تصدر ترند محركات البحث منذ عرض حلقاته ومسلسل الصندوق وذلك بعد نجاح مسلسل مين قال؟ الذي عرض في رمضان ٢٠٢٢ ويعتبر فيلم أبو صدام أحدث بطولاته السينمائية الذي شارك في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.