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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة 59 من المتغيبين للتحقيق بمستشفى أشمون وتوزيع بونات غذائية على العمال

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية 59 من المتغيبين بمستشفي أشمون العام للتحقيق وذلك لتغيبهم عن العمل بدون إذن رسمي وتقصيرهم في مهام واجبهم الوظيفي.

 

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمستشفى أشمون العام لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

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 رافقه خلالها الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة ،والمحاسب خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون والدكتور إبراهيم نصر مدير المستشفى.


تفقد المحافظ أقسام الجراحة والأطفال والنساء والتوليد ووحدة قسطرة القلب  بقوة 8 أسرة ووحدة التحكم بقسطرة القلب واستفسر عن آلية سير العمل بالغرف للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية  المقدمة للمرضى وتوافر كافة الاحتياجات اللازمة لضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة لهم وتهيئة الأجواء المناسبة لتلقى العلاج اللازم حتى تماثلهم للشفاء، كما تابع المحافظ سير العمل بقسم الحضانات بطاقة 18 حضانة و6 أجهزة تنفس صناعي وكذا وحدة الأشعة المقطعية، وخلال تفقده قام محافظ المنوفية بتوزيع بونات مواد غذائية مجانية على عمال المستشفي  دعما لهم.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الخدمات الطبية الرعاية الصحية الشاملة صحة المنوفية وحدة قسطرة القلب وكيل وزارة الصحة

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