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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مكافأة للعاملين بالعناية المركزة بمستشفى بركة السبع في جولة ميدانية لـ«صحة المنوفية»

صدى البلد

 

أجرت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية جولة ميدانية علي مستشفي بركة السبع حرصاً على متابعة كل ما يخص الصحة بالمنوفية.

وتفقدت أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة وعناية القلب والعناية المتوسطة واطمأنت علي حالة المرضي الذين أشادوا بالمعاملة المتميزة بقسم العناية المركزة وتحدثت مع بعض المواطنين للتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة ، وتمت متابعة النواقص من المستلزمات الطبية وحل أي معوقات.

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كما تم التأكد من تواجد الأطقم الطبية وباقي العاملين في المستشفى وتبين من متابعة فريق الإشراف وجود بعض القصور وتدني مستوى الخدمات ببعض الأقسام لذا وجهت بخصم 25 % من حافز تقييم الأداء للمقصرين وكذلك تم خصم المستحقات لشركة الأمن والنظافة نظراً لوجود تقصير فى الأداء .                                    

كما تفقدت وحدة كفر هلال الصحية وتأكدت من تقديم خدمات المبادرات الرئاسية والتطعيمات الروتينية وتواجد الأطقم الطبية وباقي العاملين.

كان ذلك بحضور الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية ، والدكتورة جمالات الفقي مدير عام إدارة الأسنان ، والدكتور محمد سلامة مدير إدارة المستشفيات ، والدكتورة إيمان زهران مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية ،.والدكتور محمد القرشي مدير المستشفي ، والدكتور طاهر مرسي مدير إدارة بركة السبع ، وذلك في إطار المتابعة المستمرة على مدار الساعة للمستشفيات بهدف تحسين الأداء بها ومتابعة تطبيق اللائحة الجديدة والوقوف على مدي الأنضباط الإداري ومتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .

 

أقسام الاستقبال والطوارئ الاطقم الطبية التطعيمات الروتينية الخدمات الطبية محافظة المنوفية وكيل وزارة الصحة

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