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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 345 حالة تعد.. محافظ المنوفية يعلن إنتهاء المرحلة الثانية من الموجة الــ22

إزالة التعديات
إزالة التعديات

أعلن اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن انتهاء المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة، وتنفيذ إزالة 345 حالة تعدي تنوعت ما بين إزالات لبناء بدون ترخيص وبناء مخالف ومتغيرات مكانية وتعديات على أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية، مؤكداً على الاستمرار بكل حزم في رصد وإزالة كافة حالات التعدي لتحقيق الخطة المستهدفة وفق الجداول الزمنية المحددة.


وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة والمقرر بدء تنفيذها في 23 مارس الجاري لتذليل معوقات العمل أولا بأول والتصدي لكافة أشكال التعديات علي أملاك الدولة بكل شدة وحسم وإزالتها في المهد واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين دون تقاعس، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع يومياً موقف تنفيذ قرارات الإزالة لتحقيق المستهدف من الموجة. 

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جدير بالذكر أن الموجة الــ 22 جاري  تنفيذها علي 3 مراحل متتالية ، تم الانتهاء من المرحلتين الأولي والثانية خلال الفترة من 27 يناير الماضي وحتى 15 مارس الحالي ، وستبدأ المرحلة الثالثة عملها في الفترة من 23 مارس الجاري وحتى 12 أبريل 2024.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إزالة التعديات على أملاك الدولة التعديات على أملاك الدولة الموجه الـ 22 لإزالة التعديات محافظ المنوفية

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