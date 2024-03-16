مطبخ الخير..عطاء مستمر لمدة 14 عاما في المنوفية..وشرائح جديدة تنضم لإفطار صائم بالباجور|صور

عطاء مستمر امتد على مدار 14 عاما، في شهر رمضان الكريم بقرية زاوية جروان التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية.

مطبخ الخير لإفطار الصائمين فكرة تحولت إلي حقيقية منذ 14 عاما لتجهيز وتوزيع وجبات لأهالي القرية المحتاجين على مدار شهر رمضان الكريم.

وقال أيمن الدهشوري، المشرف علي مطبخ الخير بقرية زاوية جروان، إن افطار صائم مشروع كانت فكرته منذ 14 عاما واستمرت بفضل التكاتف من أبناء القرية لدعم المحتاجين في شهر رمضان الكريم.

وتابع، أن المطبخ يقدم نحو 290 وجبة يوميا يستفيد منها 600 شخص من أبناء القرية حيث يقدم المطبخ 150 وجبة للأسر و140 وجبة للأفراد لأبناء القرية وبعض الأفراد في الخدمات.

وأكد أنه مع ارتفاع الأسعار كان هناك عقبات كثيرة لارتفاع أسعار الخدمات وقلة قيمة التبرعات رغم أنها ما زالت كالسنوات الماضية، وكذلك انضمت شرائح جديدة للمحتاجين للإفطار بنحو 15٪ من المستفيدين من الإفطار.

وأشار الدهشوري، الي أن العام الماضي كان اليوم الواحد يكلف نحو 19 الف جنيه وهذا العام اليوم الواحد يكلف من 25 الي 30 ألف جنيه.



وأوضح أن الجميع يساعد في تجهيز الإفطار يوميا حيث أن هناك مكان مخصص لطهي الطعام وهو مخصص تبرع لإفطار صائم، ويساعد الشباب في التعبئة والتغليف والتوزيع مع حرصهم علي وصول الوجبات ساخنة قبل اذان المغرب.

ولفت أنه يتم تحديث كشوف المستحقين قبل أسبوع من رمضان وهذا العام تم اضافة 15٪ زيادة هذا العام.

واختتم الدهشوري حديثه قائلا “ الظروف بقت صعبة ومش هتعدي إلا لما الناس تساعد بعض فكرة اي خير مش محتاج تفكير كتير فكرتنا بدأت اني كان نفسي اطلع 20 وجبة في اليوم و النهارده بقوا 280 وجبة يوميا”.

مطبخ الخير في قرية زاوية جروان بالمنوفية

مطبخ الخير في قرية زاوية جروان بالمنوفية

مطبخ الخير في قرية زاوية جروان بالمنوفية

مطبخ الخير في قرية زاوية جروان بالمنوفية

مطبخ الخير في قرية زاوية جروان بالمنوفية

مطبخ الخير في قرية زاوية جروان بالمنوفية

مطبخ الخير في قرية زاوية جروان بالمنوفية

مطبخ الخير في قرية زاوية جروان بالمنوفية

مطبخ الخير في قرية زاوية جروان بالمنوفية

مطبخ الخير في قرية زاوية جروان بالمنوفية

مطبخ الخير في قرية زاوية جروان بالمنوفية

مطبخ الخير في قرية زاوية جروان بالمنوفية

مطبخ الخير في قرية زاوية جروان بالمنوفية

مطبخ الخير في قرية زاوية جروان بالمنوفية