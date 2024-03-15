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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد يوم عمل شاق.. أزمة قلبية تغيب أشهر أطباء القلب في المنوفية

الطبيب الراحل
الطبيب الراحل

شيع العشرات من أبناء قرية البتانون بمركز شبين الكوم، اليوم، جثمان الدكتور محمد أحمد الحاج استاذ جراحة القلب والصدر بطب المنوفية.

وأدي الأهالي صلاة الجنازة بمسجد شفيق الجندي عقب صلاة العصر وسط حالة من الحزن بين جميع أبناء القرية علي رحيل الطبيب الإنسان الذي كان يعتز بمعرفته الجميع.

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وشارك في الجنازة عشرات الأطباء أصدقاء الطبيب الراحل الذي رحل بأزمة قلبية مفاجئة غيبته عن الدنيا وسط حزن وبكاء الجميع علي رحيله.

وأكد أحد أصدقاء الطبيب الراحل، أن الدكتور محمد الحاج كان استشاريا معروفا في مجاله وقضي ليلته أمس حتي الثانية عشر مساءا في مستشفي العربي بمدينة اشمون في العمليات لينقذ حياة العشرات.

واضاف أنه توجه إلي بيته بعد يوم عمل شاق وفوجئت أسرته أثناء ايقاظه بفقدان الوعي وتوجهوا به الي مستشفي الجامعة إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بين أصدقاءه الأطباء وفي مكان عمله بأزمة قلبية مفاجئة حيث حاول الأطباء انعاشه ولكن كان قضاء الله.

فيما أصدرت كلية الطب جامعة المنوفية بيانا تنعي فيه الطبيب الراحل مقدمين العزاء لأسرته ومحبيه في رحيله.

الطبيب الراحل 
أزمة قلبية مفاجئة اطباء القلب المنوفية جراحة القلب والصدر جامعة المنوفية قرية البتانون شبين الكوم محمد أحمد الحاج اشمون

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