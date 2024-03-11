عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتابع الموقف التنفيذى لإنشاء الأسواق والمواقف النموذجية بمركزي الشهداء وتلا

أعمال التطوير في
أعمال التطوير في المنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على مواصلة جهود التغيير والبناء الشامل بكافة ربوع مراكز ومدن وقرى المحافظة ، ولا سيما إنشاء وإقامة مواقف وأسواق حضارية  بديلة عن المواقف والأسواق العشوائية للارتقاء بالمظهر الجمالى والحضاري وتحسين مستوى الخدمات ، موضحًا تقديمه الدعم الكامل وإزالة كافة المعوقات لسرعة الانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة  تحقيقاً  لرؤية مصر 2030.


وفي هذا الشأن، تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا استكمال الأعمال الإنشائية للسوق النموذجي بتلا،  حيث تم الانتهاء من صب الهيكل الخرساني   وجاري أعمال عزل السقف ومن المقرر أن يضم 8 محلات تجارية  و4 باكيات نموذجية ، وذلك لمواجهة ظاهرة الباعة الجائلين  وتوفير بدائل للأسواق العشوائية، فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء الأعمال الإنشائية للموقف النموذجي  بكفر الجلابطة والمقام على مساحة ٣١٠ م٢، وكذا أعمال التشطيبات النهائية للسوق الحضاري بقرية كفر عشما وذلك للحد من ظاهرة احتلال الأرصفة واستعادة المشهد الحضاري لمدن وأحياء المحافظة.

محافظ المنوفية يدشن حملة صناع الحياة لتوزيع 15 ألف كرتونة مواد غذائية

محافظ المنوفية يقرر صرف مساعدة مالية عاجلة ومواد غذائية لإحدى الحالات الإنسانية


وقد شدد المحافظ على ضرورة تضافر وتوحيد الجهود لتسريع معدلات الأداء والانتهاء من كافة الأعمال المقررة وفق الجداول الزمنية المحددة ، مشيرا إلى  أن إنشاء الأسواق والمواقف الحضارية ستساهم في توفير فرص عمل جادة بما يعود بالنفع العام على أبناء المحافظة.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اسواق حضارية الأسواق العشوائية المنوفية رؤية مصر 2030

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتذر لشيكابالا.. مفاجأة مدوية حول إمام عاشور خلال لقاء القمة

عقوبة صارمة تهدد الزمالك| تصرف مفاجئ من شيكابالا والسعيد بعد خسارة الكأس.. ماذا حدث بغرفة الملابس؟

نجا من الموت.. لاعب الزمالك يتعرض لحادث سير

قرار عاجل بحصر الغياب بالمدارس خلال رمضان وإجراءات قانونية ضد الطلاب المتغيبين

غياب محمد رمضان عن مسلسلات رمضان 2024 وظهوره في عمل آخر

بداية غير موفقة.. نجيب ساويرس يعلق على تصريحات إبراهيم حسن بشأن صلاح

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن اللحوم.. وانخفاض جديد في أسعار الزيت والأرز

بعد خسارة الكأس.. قرار عاجل من مدرب الزمالك بشأن عبد الله السعيد

ترشيحاتنا

صدمة لجماهير الزمالك.. مدة غياب أحمد سيد زيزو عن الملاعب؟

ننشر تفاصيل تنفيذ برامج التعاون الإنمائي الجارية في مجال التعليم

الإمارات ومصر تنفذان ثامن إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية في غزة

وسائل الإعلام العبرية تتحدث عن اغتيال القيادي بكتائب القسام مروان عيسى

بعد خسارة الكأس.. قرار عاجل من مدرب الزمالك بشأن عبد الله السعيد

بالأرقام.. خسائر الاقتصاد الفلسطيني منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حذر منها هاني الناظر قبل وفاته.. مخاطر تناول الشوربة بهذه الطريقة

لماذا استهدف الحرس الإمبراطور الروماني إيل جبل ووالدته

اقتصادية جدا .. طريقة عمل الكنافة بالمهلبية بدون فرن

في أول أيام رمضان.. استقرار أسعار الفراخ البيضاء والبيض بالأسواق

فيديو

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

دراما رمضان 2024| ماجد المصري يروج لتتر مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»

حركات مسيئة.. تطورات أزمة شيكابالا مع جمهور الأهلي

نوبو العالمي.. ممثل أمريكي يعلن افتتاح مطعمه الجديد في رأس الحكمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ