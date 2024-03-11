محافظ المنوفية يتابع الموقف التنفيذى لإنشاء الأسواق والمواقف النموذجية بمركزي الشهداء وتلا

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على مواصلة جهود التغيير والبناء الشامل بكافة ربوع مراكز ومدن وقرى المحافظة ، ولا سيما إنشاء وإقامة مواقف وأسواق حضارية بديلة عن المواقف والأسواق العشوائية للارتقاء بالمظهر الجمالى والحضاري وتحسين مستوى الخدمات ، موضحًا تقديمه الدعم الكامل وإزالة كافة المعوقات لسرعة الانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة تحقيقاً لرؤية مصر 2030.



وفي هذا الشأن، تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا استكمال الأعمال الإنشائية للسوق النموذجي بتلا، حيث تم الانتهاء من صب الهيكل الخرساني وجاري أعمال عزل السقف ومن المقرر أن يضم 8 محلات تجارية و4 باكيات نموذجية ، وذلك لمواجهة ظاهرة الباعة الجائلين وتوفير بدائل للأسواق العشوائية، فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء الأعمال الإنشائية للموقف النموذجي بكفر الجلابطة والمقام على مساحة ٣١٠ م٢، وكذا أعمال التشطيبات النهائية للسوق الحضاري بقرية كفر عشما وذلك للحد من ظاهرة احتلال الأرصفة واستعادة المشهد الحضاري لمدن وأحياء المحافظة.



وقد شدد المحافظ على ضرورة تضافر وتوحيد الجهود لتسريع معدلات الأداء والانتهاء من كافة الأعمال المقررة وفق الجداول الزمنية المحددة ، مشيرا إلى أن إنشاء الأسواق والمواقف الحضارية ستساهم في توفير فرص عمل جادة بما يعود بالنفع العام على أبناء المحافظة.