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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يدشن حملة صناع الحياة لتوزيع 15 ألف كرتونة مواد غذائية

مبادرة محافظة المنوفية
مبادرة محافظة المنوفية

دشن اليوم الأحد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية حملة رمضان "قطار الخير في شهر الخير" التي تنظمها جمعية صناع الحياة بالمنوفية بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

وتهدف الحملة لتوزيع 15 ألف كرتونة مواد غذائية و30 ألف وجبة غذائية طازجة سيتم إنتاجها بشكل يومي بقيمة إجمالية 4 ملايين و700 ألف جنيه، على الفئات الأكثر استحقاقا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال شهر رمضان الكريم.

 جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، المهندس حسين شعبان نائب رئيس مجلس ادارة جمعية صناع الحياة بالمنوفية ، واللواء طبيب محمد أبو شنب مدير مستشفى المنوفية العسكري، وعواطف طاحون رئيس حي شرق شبين الكوم، المهندس أحمد عرفه عضو مجلس إدارة جمعية صناع الحياة .

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وتفقد محافظ المنوفية اصطفاف 21 سيارة محملة بكراتين مواد غذائية والتي تضم " أرز - سكر - مكرونة - زيت - شاي - صلصة - ملح - فول- جبنة - لوبيا - بلح "، وكذا نماذج جاهزة للوجبات الساخنة وسيتم توزيعهم  خلال شهر رمضان علي الأسر المستحقة والمعدة وفقاً للأبحاث الاجتماعية  بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد المحافظ علي تقديم الدعم الكامل لأعمال الجمعية ودعمهم بكميات إضافية من اللحوم والمواد الغذائية لضمان الاستمرارية خلال الشهر الكريم.

من جانبه أشار نائب رئيس مجلس ادارة جمعية صناع الحياة بالمنوفية إلي استمرار التنسيق والتعاون البناء بين محافظة المنوفية لمد يد العون للفئات الأشد احتياجا وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

وأوضح أن الجمعية  ستقوم بتجهيز الوجبات الساخنة بشكل يومي خلال شهر رمضان من خلال 6 مطابخ مجهزة وتسعى الجمعية لتقديم الخدمات الخيرية للفئات الأولى بالرعاية بمشاركة (1000) متطوع من طلاب الجامعات وشباب الخريجين بـ(11) مقر رئيسي بمختلف مراكز ومدن وقري المحافظة لدمجهم في العمل التطوعي لضمان الوصول للأسر الأكثر استحقاقا بكافة النجوع والمناطق النائية بالمحافظة.

من جانبه ثمن محافظ المنوفية الدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني كشريك أساسي لعملية النهضة والتنمية الاقتصادية وعلى رأسها جمعية صناع الحياة ، مؤكدا أن العمل الأهلي والتطوعي إنما يعد ركيزة أساسية في عملية البناء والتطوير التي تتبناها الدولة المصرية.

وأشار إلى تقديم كافة أوجه الدعم للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للمساهمة في رفع العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة لهم.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية التحالف الوطني للعمل الأهلي التضامن الاجتماعي شهر رمضان الكريم وجبة غذائية

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