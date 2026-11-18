يواجه الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري، نظيره الجزيرة اليوم الأربعاء في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة المرتبط في تمام الساعة 5:30 مساءً، فيما تقام مباراة الرجال في الساعة8:00 مساءً.

ومن المقرر أن تقام منافسات الإياب بين الفريقين بعد غد الجمعة، على صالة برج العرب بالإسكندرية، التي تستضيف مباريات الدور نصف النهائي.

ويتنافس في الدور نصف النهائي، الأهلي وسموحة، والاتحاد السكندري والجزيرة في نصف النهائي الآخر.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين الأهلي وسموحة انتهت بفوز الأهلي حيث حقق في منافسات المرتبط للناشئين تحت 16 عامًا، الفوز بنتيجة 94-58، فيما انتهت مباراة الرجال بفوز الأهلي بنتيجة 76-66.

وبذلك، يحصل الأهلي على 4 نقاط، بعدما فاز في مباراتي الرجال والمرتبط، مقابل نقطتي الخسارة لسموحة، وذلك وفقًا لنظام المسابقة الذي ينص على أن الفائز في كل مباراة يحصل على نقطتين، بينما ينال المهزوم نقطة واحدة.

وتعد بطولة دوري المرتبط من المسابقات المهمة في موسم كرة السلة المصرية، حيث تتحدد من خلالها أماكن وجود الفرق في مجموعتي الدور التمهيدي لدوري أليانز الممتاز، وذلك بناء على ترتيبها.