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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فعاليات ثقافية وفنية لتعزيز القيم الإيجابية وتنمية المواهب في المنوفية

فعاليات ثقافية في
فعاليات ثقافية في المنوفية


تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريراً عن جهود مديرية الثقافة خلال شهر رمضان الكريم في تنظيم عدد من الأنشطة والفاعليات الثقافية والفنية بمختلف مراكز ومدن المحافظة بهدف رفع الوعى لدى المواطنين وتحقيق طفرة ثقافية بالمحافظة. 


وأوضح  أحمد فوزى مدير عام ثقافة المنوفية أنه وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية جارى تنظيم عدد من البرامج الثقافية والفنية المتنوعة في مجالات المسرح والعروض الفنية وعدد من الندوات الثقافية والأدبية بمختلف المراكز والمدن خلال شهر رمضان ، مشيراً إلى أن الفعاليات تضمنت العديد من المحاضرات والأمسيات ومنها بعنوان  "الإسلام وحقوق المرأة " بقصر ثقافة شبين الكوم ، و" متحف الفن الإسلامي بالقاهرة " بالتعاون مع منطقة الأثار الإسلامية والقبطية ، " فنون رمضان " ، " احتفالية عيد الأم" ، وندوة بعنوان " العفو والتسامح من أجمل الصفات " ، " الهجرة والشباب "ببيت ثقافة الماى ، " كيف نستقبل شهر رمضان " ببيت ثقافة سنتريس ، " الرعاية الصحية لذوى القدرات الخاصة " ببيت ثقافة شبرا بخوم ، " القرية المصرية والحفاظ على العادات والمأثورات" ببيت ثقافة تلا ، " فضل ليلة القدر " ببيت ثقافة البتانون، وغيرها من الندوات الهامة.

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وأشاد محافظ المنوفية بالدور الحيوي والرائد الذي تلعبه وزارة الثقافة بأنشطتها المتنوعة في تشكيل الوعي المجتمعي للمواطنين وتعزيز وتكثيف الأنشطة الثقافية والإبداعية واكتشاف وتنمية الموهوبين والنابغين فى شتى المجالات ، مؤكدا على أنه لا يدخر جهداً في تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لكافة الفعاليات الثقافية والفنية التي تستهدف بناء مجتمع يقوم مفرداته على أسس من الوعي والمعرفة.

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