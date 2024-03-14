عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنوفية: تمويل 73 مشروعا اقتصاديا ضمن إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية

تمويل المشروعات في
تمويل المشروعات في المنوفية

 كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن تنفيذ 73 مشروعاً اقتصاديا بتمويل 568 ألف جنيه بمختلف المجالات الإنتاجية والممولة من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة ، موجهاً بالاستمرار في تكثيف الحملات التوعوية بين جموع المواطنين لتشجيعهم على الاستفادة من مزايا المشروع بهدف زيادة دخل الأسر الريفية ومساعدة الشباب في خلق فرص عمل جادة تحقيقا للصالح العام .


وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم تمويل عدد 18 مشروع في مجالات  الإنتاج الحيوانى (تربية الأغنام- تسمين العجول ) ، و 6 مشروعات الميكنة الزراعية ( ماكينة ري ، عزاقة ، حصادة) ، بالإضافة إلى تمويل 3 مشروعات منافذ بيع ( بيع حدايد وبويات - بيع خضار وفاكهة ) ، و 22 مشروع متنوع ( ونش رفع ، ماكينة تصوير ، فراز لبن ) .

مساعدات مالية وعينية لـ 205 حالة من الأسر الأولى بالرعاية في المنوفية

حياة كريمة.. محافظ المنوفية يتفقد التشغيل التجريبي لوحدة طب أسرة كفر عشما


وشدد محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة المستمرة من رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية للمشروعات ومدى تحقيقها لأهدافها، وخاصة المشروعات التي لها مردود اقتصادي للفلاح وتعمل علي توفير المياه وتقليل المهدر منها، مناشدا الراغبين في الحصول على قروض مشروع الأسر للقرى والأحياء الشعبية التوجه الى مقر الوحدة المحلية التابع لها و استيفاء كافة الإجراءات والاشتراطات اللازمة لاعتماد المشروع وتوفير التمويل اللازم له لضمان رفع مستوى المعيشة لكافة فئات المجتمع والحد من البطالة.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الإنتاج الحيوانى الحصول علي قروض الحملات التوعوية المنوفية مشروع اقتصادي مشروعات الميكنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه |الذهب يتراجع بقوة.. وهذا ثمن عيار21 رابع يوم رمضان

25 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن رابع أيام رمضان.. وهذا ثمن البيض الآن

بطاقة خدمات لكبار السن.. بشرى سارة للمواطنين

فصل الطلاب المتغيبين بالمدارس وحرمانهم من أعمال السنة | تفاصيل

لاعب الزمالك أمام القضاء|شيكابالا تقاضي الريالات من أمير سعودي وتخلف عن الدورة الرمضانية..تفاصيل

48 جنيها.. انخفاض سعر الدولار داخل البنوك المصرية اليوم الخميس

حكاية هبوط كيلو اللحمة من 400 لـ 250 جنيهًاَ.. وهنا أرخص سعر في مصر

رسمياً|منع عقد أي امتحانات بالمدارس من 4 لـ7 مايو مراعاةً لأعياد المسيحيين

ترشيحاتنا

انتداب المعمل الجنائي لفحص سبب احتراق مصنع للأثاث بـ١٥ مايو| صور

الاتحاد الأوروبي: يجب فتح الطرق البرية لغزة لإيصال المساعدات إلى الفلسطينيين

«بحبك وحشتيني».. علي جمعة يكشف الحلال والحرام في العلاقة بين الشاب والفتاة

دعاء واحد قاله سيدنا النبي قبل أن يصلي.. ردده طول رمضان

رئيس الوزراء يكلف الدكتور محمد إسماعيل خالد بمنصب أمين المجلس الأعلى للآثار

قرار عاجل من النيابة في واقعة دهس محامي أمام المحكمة الأقتصادية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط مطالبات بإيقافه في أحداث القمة.. أمير سعودي يهاجم شيكابالا ويعتزم مقاضاته

حكاية هبوط كيلو اللحمة من 400 لـ 250 جنيهًاَ.. وهنا أرخص سعر في مصر

نشرة المرأة و الصحة| إيمان العاصي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال...ماذا يحدث للبشرة عند استخدام زيت خشب الصندل؟

المقلب قلب بجد| حكاية أزمة زوج نيلي كريم وباسم سمرة.. اتهام علني ورد قاسي

فيديو

حسن عبدالفتاح: نقابة المهن التمثيلية مش بتشغل وعمري ما طلبت شغل |خاص

من الثقافي للحشاشين.. أحمد عيد وفتحي عبد الوهاب يستعيدان ذكريات 24 عاما

لم ينجح أحد وعلاقتي بحسام دم.. شيرين عبدالوهاب تروي تفاصيل لأول مرة

هتجيب فلوس كده ودمك مش خفيف|زوج نيللى كريم يفتح النار على رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ