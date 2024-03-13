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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة.. محافظ المنوفية يتفقد التشغيل التجريبي لوحدة طب أسرة كفر عشما

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

استكمل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية الموسعة بتفقد التشغيل التجريبي لوحدة طب أسرة كفر عشما ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ،  للوقوف على حجم التجهيزات ومستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

ورافق المحافظ خلال الزيارة محمد موسي نائب المحافظ ، طارق أبو حطب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء ،الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة .

تفقد المحافظ مبني الوحدة  والمقامة على مساحة 1422م كموقع عام وتضم 3 طوابق  علوية ، وتخدم 16 ألف نسمة ، وتضم 3400 ملف طب أسرة ، وتقدم  خدمات طبية متنوعة (استقبال، طوارئ، أسنان، تنظيم أسرة ، متابعة حمل ، طوارئ ، تطعيمات أطفال ، تحاليل ، معامل دم وطفيليات ، وحدة تثقيف صحي ، خدمة كبار السن ، قياس مؤشرات الحياة ، صيدلية).

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وحرص  المحافظ على تفقد الصيدلية والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات واستفسر عن عدد الحالات التي تم صرف أدوية لهم وعدد المترددين على الوحدة خلال اليوم .

كما اطمأن من إحدى الحالات عن مدى تقديم أوجه الرعاية والخدمات الطبية اللازمة لها منذ دخولها الاستقبال للوقوف على مدى التعامل الفوري ومتابعة الأطقم الطبية لهم لضمان تقديم خدمات طبية أفضل للمواطنين بقري الريف المصري .


 

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