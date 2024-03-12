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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنوفية: إزالة 285 حالة تعد ضمن الموجة الـــ 22

إزالة التعديات في
إزالة التعديات في المنوفية

تـابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة.

 وأشار المحافظ الي تنفيذ إزالة لـ 285 حالة تعدي تنوعت ما بين إزالات لبناء بدون ترخيص وبناء مخالف ومتغيرات مكانية وتعديات على أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية ، مؤكداً أننا مستمرون بكل حزم  في رصد وإزالة كافة حالات التعدي لتحقيق الخطة المستهدفة وفق الجداول الزمنية المحددة .

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وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ الموجة الـ 22 لتذليل معوقات العمل أولا بأول والتصدي لكافة أشكال التعديات علي أملاك الدولة بكل شدة وحسم وإزالتها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين دون تقاعس مع ضرورة التنسيق الكامل مع كافة جهات الولاية للأراضي التي تم إزالة التعديات من عليها لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخري ، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع يومياً موقف تنفيذ قرارات الإزالة لتحقيق المستهدفة من الموجة .

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إزالة التعديات على أملاك الدولة التعديات على أملاك الدولة الموجه الـ 22 لإزالة التعديات محافظ المنوفية

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