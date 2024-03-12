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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنوفية: تنفيذ 11 مشروعا بتمويل 4 ملايين جنيه خلال نوفمبر الماضي

مبادرة مشروعك في
مبادرة مشروعك في المنوفية

صرح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بأن فرص العمل التي وفرها المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك " خلال شهر فبراير الماضي بلغ 22 فرصة عمل بنطاق المحافظة من خلال تنفيذ 11 مشروع بتمويل 4 ملايين جنيه بجميع المجالات الإنتاجية والصناعية والزراعية والتجارية وغيرها من المشروعات الصغيرة وذلك في إطار جهود المحافظة لدعم وتشجيع الشباب على الإقدام على إقامة المشروعات لتحقيق رؤية الدولة بشأن رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين بيئة العمل والاستثمار .


وأشار محافظ المنوفية إلى ضرورة التحسين المستمر لبيئة الأعمال الداعمة للمشروعات و توفير كافة التسهيلات اللازمة لتعظيم دور مبادرة " مشروعك " لتشجيع الشباب علي العمل الحر وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تساهم بدورها في توفير فرص عمل مناسبة للشباب بما يدفع عجلة التنمية بالمحافظة. 

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ووجه محافظ المنوفية القائمين على البرنامج بضرورة التوسع في تكثيف الحملات التوعوية ولا سيما في القرى وتوفير آليات جاذبة للشباب و دراسات جدوى لجميع المشروعات ، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروعات بالإضافة إلى تقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض وتوفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج.

وأكد محافظ المنوفية أن الهدف من " مشروعك " خلق فرص عمل جديدة للشباب والمرأة المعيلة بقري وأحياء المحافظة ، وذلك عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها ، بهدف خلق جيل جديد من المستثمرين الشباب مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة .

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الحملات التوعوية المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تنمية المشروعات الصغيرة صناع الحياة

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