محافظ المنوفية يسلم أجهزة كهربائية ومنزلية ومساعدات لعدد من المقبلات على الزواج

سلم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم 18 جهاز كهربائي ومنزلي لعدد 6 عرائس من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًاً لمساعدتهن على إتمام زواجهن ، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة توحيد وتضافر كافة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

جاء ذلك بحضور المحاسب عصام الجزار رئيس قطاع البنك الزراعي بالمنوفية، وماهر السباعي مدير عام الائتمان ومتابعة الأعمال بقطاع المنوفية.



والتقى محافظ المنوفية في مكتبه بالعرائس وأجرى حواراً مفتوح معهن للوقوف على حالتهن الاجتماعية والمعيشية ، وحثهم علي تنظيم الإنجاب لتحقيق حياة أسرية كريمة ، مقدماً خالص تهانيه القلبية بشهر رمضان المعظم ومتمنياً لهن حياة زوجية سعيدة ، وقدم المحافظ مساعدات مالية لتلك الفتيات للمساهمة في تكاليف الزواج وتحسين مستوى الحياة المعيشية لهن.

وأشار إلى أنه يتم تحديد المستحقات من خلال عمل أبحاث اجتماعية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي ، مؤكداً استمرار التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات المجتمعية لتقديم الدعم والمساعدات اللازمة للأسر والحالات المستحقة ، كون الأسرة تعد اللبنة الأولى لبناء كيان المجتمع.



من جانبهم أعربت العرائس عن سعادتهن البالغة بتلك اللمسة الإنسانية من محافظ المنوفية وحرصه واهتمامه على الاستماع إلى مطالبهم ورفع جزء من المعاناة عن كاهلهم.