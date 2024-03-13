مساعدات مالية وعينية لـ 205 حالة من الأسر الأولى بالرعاية في المنوفية



سلم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مساعدات مالية وعينية بمناسبة حلول شهر رمضان تضمنت مواد غذائية ولحوم وبطاطين لعدد 104 من الحالات الإنسانية من الأسر الأولي بالرعاية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، لمساعدتهم علي تلبية متطلبات حياتهم اليومية مراعاة لظروفهم المعيشية والاجتماعية.

وفى ذات السياق وجه المحافظ بإرسال مساعدات مالية وعينية عاجلة لعدد 101 حالة من الأسر الأولى بالرعاية إلى منازلهم مراعاة لظروفهم الصحية الشديدة وتخفيف العبء عن كاهلهم (بتكلفة إجمالية ما يزيد عن 800 ألف جنيه ) ، مشيراً إلي أنه يتم صرف تلك المساعدات وفقاً لأعمال لجنة المساعدات المشكلة لفحص الطلبات للوقوف علي مدي أحقية تلك الحالات لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه في خلال عشرة أيام تم تنظيم لقائين من الحالات الإنسانية لعدد 421 حالة بقيمة إجمالية تزيد عن مليون و700 ألف جنيه ، جاء ذلك بحضور محمد موسي نائب المحافظ ، النائب عصمت زايد عضو مجلس النواب ، مديري مديريات الصحة والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة والتموين بالمنوفية .



في بداية اللقاء قدم محافظ المنوفية التهنئة للجميع بشهر رمضان المبارك أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات متمنياً لمصرنا الحبيبة المزيد من التقدم والازدهار تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وأكد المحافظ أن المبادرة تعد من باب رد الجميل لهؤلاء البسطاء والمستحقين الذين وضعناهم نصب أعيننا منذ أن تولينا زمام المسئولية بالمحافظة بما يعطي دلالة أكيدة على أن تقديم تلك المساعدات لهو حق من حقوق هؤلاء علينا.

خلال اللقاء أجري محافظ المنوفية حواراً مع الحالات للإستماع إلى مطالبهم ، موجهاُ الأجهزة المعنية بسرعة حلها فوراً كل في قطاعه ، حيث كلف وكيل وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات العاجلة بشأن تحويل 24 حالة مرضية بمستشفيات الجامعة وتلا وأشمون والتأمين الصحي والمخ والأعصاب والرمد لإجراء الفحوصات الطبية لهم ، فيما وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لـ 11 حالة تعينهم على متطلبات الحياة المعيشية ، وكذا مدير مديرية التموين ببحث إمكانية إضافة المواليد لعدد 12 أسرة حتي يتمكنوا من صرف السلع التموينية المدعمة ، وتكليف وكيل وزارة العمل بالتواصل المباشر مع عدد 12حالة لتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص مراعاة لظروفهم المعيشية ، كما أمر المحافظ بصرف كرسي متحرك لإحدى الحالات الإنسانية من ذوي الهمم.

وفي نهاية اللقاء أعرب المواطنون عن سعادتهم البالغة لتلك اللفتة الانسانية وحرص محافظ المنوفية واهتمامه بالاستماع إلى مطالبهم وتلبية احتياجاتهم وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.