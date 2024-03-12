محافظ المنوفية: تنفيذ 11 مشروعًا بتمويل 4 ملايين جنيه ضمن "مشروعك" خلال فبراير

قال محافظ المنوفية إبراهيم أبو ليمون إن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" نفذ 11 مشروعًا بجميع المجالات بتمويل 4 ملايين جنيه خلال فبراير الماضي، حيث وفرت هذه المشروعات 22 فرصة عمل.

وأضاف المحافظ -في بيان اليوم /الثلاثاء/- أن ذلك يأتي في إطار جهود المحافظة لدعم وتشجيع الشباب على الإقدام على إقامة المشروعات، مؤكدًا ضرورة التحسين المستمر لبيئة الأعمال الداعمة للمشروعات.



وأوضح ضرورة توفير كافة التسهيلات اللازمة لتعظيم دور مبادرة "مشروعك" لتشجيع الشباب علي العمل الحر وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي تساهم بدورها في توفير فرص عمل مناسبة للشباب بما يدفع عجلة التنمية بالمحافظة.

ووجه القائمين على المشروع بضرورة التوسع في تكثيف الحملات التوعوية ولا سيما في القرى وتوفير آليات جاذبة للشباب ودراسات جدوى لجميع المشروعات، وتبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروعات، بجانب تقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض وتوفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج.

وتابع أن الهدف من "مشروعك" خلق فرص عمل جديدة للشباب والمرأة المعيلة بالقرى والأحياء عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها؛ بهدف خلق جيل جديد من المستثمرين الشباب ما يسهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة.