محافظ الغربية يوجه بالانتهاء من أعمال رصف الطرق لتقديم خدمات أفضل للمواطنين

وجه محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، بالمتابعة المستمرة على أرض الواقع من أجل الوقوف على حجم الأعمال المنفذة بالطرق الجاري رصفها بمدن ومراكز وقرى المحافظة وتكثيف الجهود، من أجل رفع نسب التنفيذ لانتهاء الأعمال في أسرع وقت ممكن لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم.



جاء ذلك خلال متابعة محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، استكمال أعمال رصف شارع البحر بالمحلة الكبرى، من أمام المستشفي العام وحتى ميدان المشحمة واستكمال أعمال الصنفرة لطبقة الأساس.



وأشار رحمى إلى استمرار المحافظة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء والمدن من أجل إضفاء منظر حضاري وجمالي وتيسير حركة المواطنين، مؤكدا تقديمه سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق.