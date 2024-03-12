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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مصر لها فيلمين.. مهرجان واسط السينمائي بالعراق يعلن الأعمال المشاركة في دورته التاسعة

صدى البلد

أعلنت إدارة مهرجان واسط السينمائي الدولي للأفلام القصيرة بالعراق، القائمة النهائية للأفلام المشاركة في الدورة التاسعة، التي تقام تحت شعار "السينما ثقافة الشعوب".

وكشفت إدارة المهرجان، في بيان، عن أن الأفلام المشاركة في الدورة التاسعة ستتنافس رسميا على القلادة الذهبية والفضية والبرونزية، وتتضمن القائمة مشاركة عدد من دول عربية وأجنبية من هولندا وأمريكا، ومن بين الأفلام العربية "الضربات الصامدة" من اليمن، و"تريند" من العراق، و"الباص" من تونس، و"شبح الماضي" من السعودية، و"براءة" من سوريا، و"بيت طباشير" من العراق، و"ألفا" من عمان، و"أسيف" من المغرب.

وتشارك مصر بفيلمين هما "عشرين" للمخرجة منة أحمد، و"مر من هنا" إخراج عبد الرحمن أديب، والأخير مستوحي أحداثه من أفلام عصر السينما الصامتة ويقدم محاولة في السرد القصصي الممزوج بالحنين إلى الماضي.

وذكرت إدارة المهرجان، أن الدورة التاسعة ستحمل هذا العام اسم الفنان العراقي القدير إياد الطائي، إحدى قامات الفن العراقي.

جدير بالذكر أن الدورة الثامنة من مهرجان واسط السينمائي الدولي شهدت مشاركة عربية كبيرة، وكان من بينها مصر، حيث شاركت بالفيلم القصير "سيلفي" للمخرج وائل أبو طالب، تمثيل محمد أبو حلاوة وأحمد حجر ومحمد السراجي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول شخص استخدم وسيلة التصوير السيلفي بغرض سرقة مكان، وتتطور الأحداث فينتج عنها العديد من المفارقات الكوميدية.
 

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