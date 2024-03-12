"الجمهورية": جهود الدولة لا تتوقف لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وتوفير السلع

ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن جهود الدولة المصرية لا تتوقف من أجل استعادة الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم في أسرع وقت ممكن، والعمل يجرى على قدم وساق من أجل توفير كافة احتياجات الأسرة من السلع الاستراتيجية والأساسية.

وأوضحت الصحيفة -في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الثلاثاء/ بعنوان "توفير السلع الغذائية"- أنه في هذا الإطار، تأتي تأكيدات وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الحكومة تعمل على ضمان توافر السلع بالكميات المناسبة لعودة استقرار الأسعار بالأسواق وتحسين مستوى المعيشة لتخفيف الآثار المتراكمة للأزمات العالمية على المواطنين خلال العامين الأخيرين.

وأضافت الصحيفة أنه في هذا الإطار أيضًا، تأتي إجراءات الحكومة للإفراج عن سلع وبضائع استراتيجية تسهم في توفير الاحتياجات الراهنة تقدر قيمتها بحوالي 13 مليار دولار.

وتابعت الصحيفة أن توفير السلع الأساسية وكافة احتياجات الأسرة يأتي في مقدمة أولويات الحكومة، ونحن في بداية الشهر الكريم، بالإضافة إلى زيادة معارض "أهلًا رمضان" بكافة المحافظات، وطرح كميات إضافية من الزيت والأرز والسكر والمكرونة واللحوم والدواجن وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وزيادة المنافذ الثابتة والمتحركة من خلال مبادرة "كلنا واحد" بمراحلها العديدة والتي تصل فيها تخفيضات العديد من السلع الغذائية الأساسية إلى أكثر من 40%، وتلبي كافة احتياجات المواطنين.