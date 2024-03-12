مسئولة أممية: المجاعة باتت وشيكة في شمال غزة إذا لم يزد حجم المساعدات

قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة سيندي ماكين، إن المجاعة باتت وشيكة في شمال غزة؛ إذا لم يتم زيادة حجم المساعدات التي تدخل القطاع بشكل كبير، وذلك في مؤتمر صحفي عقدته في روما، بمناسبة إطلاق مبادرة "الغذاء من أجل غزة".

وقالت ماكين - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - "في الوقت الحالي، يشعر برنامج الأغذية العالمي بقلق بالغ إزاء الأوضاع الإنسانية في جميع أنحاء غزة وخاصة الشمال الذي يقع في قبضة كارثة إنسانية".

وشددت ماكين على أن المساعدات التي يتم إرسالها إلى غزة عن طريق الإنزال الجوي لا تتطابق أبدا مع الحجم الضروري واللازم، مضيفة أن الوصول إلى الطرق واستخدام الموانئ والمعابر هو السبيل الوحيد لإيصال المساعدات إلى القطاع بالحجم المطلوب.

وأكدت ماكين أن هناك حاجة ملحة إلى دخول 300 شاحنة من المواد الغذائية بشكل يومي إلى القطاع، موضحة أن البرنامج لا يدخر وسعا في جهود توفير مساعدات غذائية كافية.

وأشارت إلى أن برنامج الأغذية العالمي قد اضطر إلى وقف تسليم المساعدات مؤقتا إلى الشمال في 20 فبراير الماضي بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة وانهيار النظام.