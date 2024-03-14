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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوقاف المنوفية: مسابقة كبرى في حفظ القرآن الكريم خلال رمضان

مسابقة كبري للقرآن
مسابقة كبري للقرآن الكريم في المنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية علي استمرار فتح باب التقدم للمسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم المحلية خلال شهر رمضان لعام 1445هـ/2024م ، والتي تنظمها مديرية الأوقاف بالمنوفية حتى السبت القادم الموافق 16 من مارس الجاري.

 وأشار إلى أنه سيتم عقد الاختبارات الأولية بمقر الإدارات الفرعية بنطاق المحافظة اعتبارا من يوم الأحد القادم الموافق 17 مارس وحتى الأربعاء الموافق 20 مارس 2024، و تبدأ التصفية النهائية للمسابقة بداية من يوم الأحد الموافق 24 مارس وحتى الخميس الموافق 28 مارس .

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من جانبه أشار الدكتور عاصم محمود قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية أن المسابقة تضم خمس  مستويات  هى حفظ القرءان الكريم كاملا وإتقان أحكام التجويد بشرط ألا يزيد سن المتسابق  عن 20 عاما ، ونصف القرءان الكريم لا يزيد سن المتسابق عن 18 عاما ، وربع القرآن الكريم لا يزيد عن 15 عاما،  وثلاثة  أجزاء من القرآن الكريم لا يزيد عن 10 أعوام ، فضلا عن فرع خاص لذوى الهمم من جميع الأعمار .
 

أكد محافظ المنوفية على تقديم كافة أوجه الدعم لتحقيق الأهداف المنشودة للمسابقة كونها فرصة عظيمة للارتقاء بمستوى تلاوة القرآن الكريم وتحفيز أبناء المحافظة للمشاركة فى المسابقات الكبري وتقديمهم كنموذج يحتذى به فى التحلى بأخلاق القرءان.

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