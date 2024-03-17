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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد تطوير كوبري الباجور العلوي والجزيرة الوسطى والنصب التذكاري

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم عدداً من المشروعات الجارى تنفيذها بقطاع الطرق نظراً لأهميته وحيويته ولأنه شريان التنمية لخدمة مواطني وأهالى المحافظة ، بحضور رئيس الوحدة المحلية  لمركز ومدينة الباجور ، والمستشار الهندسي للمحافظة، والشركة المنفذة .
استهل المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة كوبري الباجور العلوى ، كونه محور مرورى هام يربط مدينة الباجور بشبين الكوم ، تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى ، حيث تم الانتهاء من الأعمال الخرسانية بمطلع الكوبري بالاتجاه القادم من القاهرة لمدينة شبين الكوم وجاري أعمال الصبة الخرسانية بباقي الكوبري تمهيداً للبدء في أعمال الرصف. 

 وشدد المحافظ علي القائمين على الأعمال بتسريع وتيرة العمل وتكثيف الجهود لنهو الأعمال  ، مشيراً إلى أن أعمال التطوير تأتى في إطار الخطة الشاملة للنهوض بقطاع الطرق والكبارى باعتباره أحد المحاور الرئيسية الهامة في عملية التنمية المستدامة .

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ووجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بسرعة نهو كافة أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمدينة قبل نهاية العام المالى الحالى وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .
وتضمنت الجولة،  تفقد محافظ المنوفية أعمال تطوير النصب التذكاري بشارع الجيش بمركز الباجور ، واستمع إلى شرح تفصيلي عن الموقف التنفيذي لأعمال التطوير ، حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية وأعمال البنية التحتية وجارى تركيب الرخام وأعمال التشطيبات النهائية والإنارة وذلك لإضفاء مظهر جمالي وحضاري بالمنطقة ليكون مزاراً يليق بأهالي الباجور، وشدد المحافظ على مختلف الجهات المعنية بالتنسيق التام وتذليل العقبات لإنهاء كافة الأعمال في أسرع وقت ، موجها رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بتوفير عامل  مختص  للحفاظ على مستوى الأعمال المنفذة  بالنصب   .
 

وتفقد المحافظ أعمال التطوير بالجزيرة الوسطى بشارع الجيش ، حيث تم الانتهاء من تركيب البلدورات وبلاط الانترلوك ووصلات الكهرباء والاعمدة الديكورية وجاري إعداد استراحات ومظلات للمواطنين ، موجها بالتنسيق مع الشركات المختصة لسرعة طرح لوحات الإعلانات بالجزيرة لاستغلالها الاستغلال الأمثل بما يعود بالنفع العام على المواطنين .


وخلال جولته ، تفقد المحافظ قطعة أرض فضاء بجوار محطة المحولات بمدخل كفر الباجور من شارع الجيش موجها بإقامة حديقة نموذجية جديدة كمتنفس لأهالي مدينة الباجور، وكذا وضع تصور للحديقة لتضم مساحات خضراء وبرجولات ومقاعد ومظلات للمواطنين فضلا عن إقامة أكشاك نموذجية بشكل حضاري لتوفير فرص عمل للشباب بما يحقق الصالح العام ، كما وجه رئيس المدينة برفع كافة تراكمات القمامة ومخلفات الهدم المتراكمة بالأرض لسرعة البدء في استغلالها .
 

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