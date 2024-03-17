خبير: مؤشر البورصة المصرية يفقد مكاسبه الصباحية بنهاية تعاملات اليوم 

قال حسام عيد، رئيس مجلس إدارة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية Egx30 أغلق متراجعا بمقدار 254.55 نقطة بنسبة هبوط 0.81%، مسجلا مستوى إغلاق عند 31061.80 نقطة بفضل الأداء المتذبذب واستمرار عمليات التصحيح لأغلب الأسهم القيادي.

وأضاف أن عمليات التصحيح انعكست سلبا على أداء المؤشر الرئيسي ودفعته إلى أن يفقد مكاسبه الصباحية وينهي تعاملات اليوم على تراجع، واتجهت المؤسسات المالية المصرية والعربية والأجنبية نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي، وهو 31000 نقطة.

وأوضح أن استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 31000 نقطة، قد يدفعه إلى الصعود مرة أخرى واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 32000 نقطة مدعوما بنشاط الأسهم القيادية وانتهاء عمليات التصحيح وجني الأرباح.

أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "Egx70"، فقد استقر أيضا بالمنطقة الحمراء بنهاية تعاملات اليوم، وأغلق متراجعا بمقدار 64.84 نقطة بنسبة هبوط 0.94% مسجلا مستوى إغلاق عند 6819.88 نقطة بفضل الأداء المتذبذب لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واستمرار اتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والأجانب نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية.

وتابع: “الأمر الذي انعكس سلبا على أداء المؤشر السبعيني ودفعه للإغلاق بالمنطقة الحمراء متجها تدريجيا بهذا الأداء إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 6760 نقطة، ثم معاودة الصعود مرة أخرى مدعوما بانتهاء عمليات التصحيح وجني الأرباح واستمرار اتجاه المستثمرين الأفراد الأجانب والمصريين نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية، الأمر الذي سوف ينعكس إيجابا على أداء المؤشر السبعيني”.