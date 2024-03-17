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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عضو مجلس شعب سابق يعلن وفاة الفنان ياسر الشرقاوى

ياسر الشرقاوى
ياسر الشرقاوى

نشر حسنى حافظ عضو مجلس الشعب السابق، تعليقا منذ قليل، يعلن فيه عن وفاة الفنان ياسر الشرقاوي.

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وكتب حسني حافظ: البقاء لله، ما زال الموت يخطف أعز الأحباب.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله تعالى عشرة العمر، صاحب القلب الطيب والابتسامة الدائمة.. الفنان ياسر الشرقاوي.

ياسر الشرقاوى 

وتعاون الفنان الراحل مع عدد من الأسماء الكبيرة، مثل: الشاعر عماد حسن، والشاعر عوض بدوي، والشاعر سمير الطائر، بالإضافة إلى صلاح الشرنوبي، وفاروق الشرنوبي، وياسر عبد الرحمن، وفتحي سلامة، وطارق عاكف، ويحيى الموجي، وعصام إسماعيل.  

وحصل الشرقاوي على جائزة أفضل لحن عربي في مهرجان الأسكندرية الدولي للأغنية، كما شارك بالغناء في العديد من الأعمال الدرامية مع كبار المخرجين في مصر وكذلك في مجال السينما وشارك في فيلم “لو كان ده حلم”.

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